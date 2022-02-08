Президент Казахстана поручил освободить малый бизнес от обязательных членских взносов

Речь о комиссиях, тарифах различных посредников монопольных операторов, ненужных агентов. Но вопрос – кто платит за их услуги? Конечно, потребитель платит. И виной тому – принятые законы и постановления. То есть в основе лежат нормативно-правовые акты, в принятии которых госорганы руководствовались интересами отдельных компаний, а не интересами общества. Средства, которые казахстанцы могли бы тратить на себя, утекают в карманы этих компаний. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Глава государства поручил правительству обратить самое серьезное внимание на данную проблему и совместно с Национальной палатой предпринимателей РК «Атамекен» разобраться по каждой такой ситуации и предложить конкретные решения для их исправления.

Доля малых компаний в структуре отечественного бизнеса сегодня составляет более 90%. При реформировании палаты следует сфокусировать ее функционал именно на поддержке, защите и развитии малого бизнеса. При этом малый бизнес следует освободить от обязательных членских взносов. Касым-Жомарт Токаев