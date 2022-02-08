13:24 08.02.2022
Президент Казахстана поручил освободить малый бизнес от обязательных членских взносов
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При реформировании НПП «Атамекен» следует сфокусировать ее функционал на защите малого бизнеса, при этом малый бизнес следует освободить от обязательных членских взносов, поручил на расширенном заседании правительства президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент Zakon.kz.
Речь о комиссиях, тарифах различных посредников монопольных операторов, ненужных агентов. Но вопрос – кто платит за их услуги? Конечно, потребитель платит. И виной тому – принятые законы и постановления. То есть в основе лежат нормативно-правовые акты, в принятии которых госорганы руководствовались интересами отдельных компаний, а не интересами общества. Средства, которые казахстанцы могли бы тратить на себя, утекают в карманы этих компаний.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Глава государства поручил правительству обратить самое серьезное внимание на данную проблему и совместно с Национальной палатой предпринимателей РК «Атамекен» разобраться по каждой такой ситуации и предложить конкретные решения для их исправления.
Доля малых компаний в структуре отечественного бизнеса сегодня составляет более 90%. При реформировании палаты следует сфокусировать ее функционал именно на поддержке, защите и развитии малого бизнеса. При этом малый бизнес следует освободить от обязательных членских взносов.Касым-Жомарт Токаев