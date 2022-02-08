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Законодательство РК
13:24 08.02.2022

Президент Казахстана поручил освободить малый бизнес от обязательных членских взносов

рк, малый бизнес, взносы, токаев, поручение Фото: pixabay
При реформировании НПП «Атамекен» следует сфокусировать ее функционал на защите малого бизнеса, при этом малый бизнес следует освободить от обязательных членских взносов, поручил на расширенном заседании правительства президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент Zakon.kz.
Речь о комиссиях, тарифах различных посредников монопольных операторов, ненужных агентов. Но вопрос – кто платит за их услуги? Конечно, потребитель платит. И виной тому – принятые законы и постановления. То есть в основе лежат нормативно-правовые акты, в принятии которых госорганы руководствовались интересами отдельных компаний, а не интересами общества. Средства, которые казахстанцы могли бы тратить на себя, утекают в карманы этих компаний.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Глава государства поручил правительству обратить самое серьезное внимание на данную проблему и совместно с Национальной палатой предпринимателей РК «Атамекен» разобраться по каждой такой ситуации и предложить конкретные решения для их исправления.

Доля малых компаний в структуре отечественного бизнеса сегодня составляет более 90%. При реформировании палаты следует сфокусировать ее функционал именно на поддержке, защите и развитии малого бизнеса. При этом малый бизнес следует освободить от обязательных членских взносов.Касым-Жомарт Токаев

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