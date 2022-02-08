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13:21 08.02.2022

Жителя Нур-Султана подозревают в хищении биткоинов

Наручники Фото: Zakon.kz
37-летнего мужчину подозревают в получении доступа к биткоин-кошельку обманным путем. В настоящее время он содержится в следственном изоляторе, передает Zakon.kz.

С заявлением в полицию обратилась женщина, сообщившая, что неизвестный обманным путем завладел биткоинами на сумму 130 млн тенге.

Было начато досудебное расследование по ст. 190 Уголовного кодекса «Мошенничество».

Полицейские задержали 37-летнего подозреваемого. По данным следствия, мужчина обманным путем получил доступ к биткоин-кошельку и в течение трех месяцев похищал биткоины. Сейчас он находится в следственном изоляторе, дело направлено в суд. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В полиции добавили, что за последние три года число фактов мошенничества, связанных с криптовалютой и онлайн-биржами, возросло в 10 раз. Суммы ущерба – сотни миллионов тенге.

Ирина Мишура
Нур-Султан
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