Жителя Нур-Султана подозревают в хищении биткоинов

С заявлением в полицию обратилась женщина, сообщившая, что неизвестный обманным путем завладел биткоинами на сумму 130 млн тенге.

Было начато досудебное расследование по ст. 190 Уголовного кодекса «Мошенничество».

Полицейские задержали 37-летнего подозреваемого. По данным следствия, мужчина обманным путем получил доступ к биткоин-кошельку и в течение трех месяцев похищал биткоины. Сейчас он находится в следственном изоляторе, дело направлено в суд. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В полиции добавили, что за последние три года число фактов мошенничества, связанных с криптовалютой и онлайн-биржами, возросло в 10 раз. Суммы ущерба – сотни миллионов тенге.