Определились все полуфиналисты клубного ЧМ по футболу

Счет в начале матча открыл игрок «Аль-Джазиры» Абу Диаби, однако победители азиатской Лиги чемпионов – 2021 еще в первом тайме сумели не только отыграться, но и выйти вперед. Отличились Одион Игало и Матеус Перейра.

Во второй половине игры «Аль-Хилаль» забил еще четыре мяча, что привело к итоговой победе – 6:1. Тем самым саудовский клуб завоевал путевку в полуфинал, где 9 февраля встретится с «Челси» из Лондона. Во втором полуфинале сыграют бразильский «Палмейрас» и «Аль-Ахли» из Египта.

Финал клубного ЧМ состоится 12 февраля.