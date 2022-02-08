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13:58 08.02.2022

Определились все полуфиналисты клубного ЧМ по футболу

Футбол Клубный ЧМ 1/4 финал Фото: Instagram/fifaworldcup
В Абу-Даби (ОАЭ) на клубном Чемпионате мира 2021 года по футболу завершились игры стадии четвертьфинала, в последней из которых местный клуб «Аль-Джазира» принимал «Аль-Хилаль» из Саудовской Аравии, сообщает Zakon.kz.

Счет в начале матча открыл игрок «Аль-Джазиры» Абу Диаби, однако победители азиатской Лиги чемпионов – 2021 еще в первом тайме сумели не только отыграться, но и выйти вперед. Отличились Одион Игало и Матеус Перейра.

Во второй половине игры «Аль-Хилаль» забил еще четыре мяча, что привело к итоговой победе – 6:1. Тем самым саудовский клуб завоевал путевку в полуфинал, где 9 февраля встретится с «Челси» из Лондона. Во втором полуфинале сыграют бразильский «Палмейрас» и «Аль-Ахли» из Египта.

Финал клубного ЧМ состоится 12 февраля.

Куандык Шынасилов
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