Tele2/Altel – через тернии январских событий к помощи бизнесу и развитию сети

Несмотря на то, что и объекты оператора подверглись нападениям (злоумышленники вывели из строя несколько базовых станций и атаковали точки продаж), Tele2/Altel в краткие сроки подготовил программу для пострадавших компаний малого бизнеса и предоставил для них скидки на услуги в размере 50%.

Кроме того, представители пострадавших компаний смогли воспользоваться отсрочкой по оплате платежей. Как для кредитного, так и для авансового клиента. Эта услуга, действующая до апреля, нашла хороший отклик среди представителей малого бизнеса Алматы.

Фото: Tele2

Начало января стало по-настоящему стрессовым периодом в плане нагрузки на сеть, ведь в пиковые моменты потребление голосовых вызовов увеличивалось на 140%, а отправленных смс – на беспрецедентные 5000%.

Однако быстрая и качественная работа технических служб оператора по восстановлению поврежденного оборудования и точек абонентского сервиса позволяет на текущий момент говорить о нивелировании влияния последствий трагичных событий на работу мобильного оператора.

Фото: Tele2

Об этом свидетельствует и новый виток роста трафика в технологии 5G – с третьей декады января фиксируется внушительное увеличение его потребления среди абонентов. Не секрет, что развитие сетей пятого поколения – важный шаг Алматы на пути к умному городу и среде комфортной цифровой активности горожан.

Фото: Tele2

Команда Tele2/Altel в кратчайшие сроки провела работы по восстановлению всех сервисов и поддержке абонентов, после чего приступила к установке нового оборудования и информационно-образовательной работе по борьбе с радиофобией.

Так, в январе оператор начал проект по разъяснению нюансов работы сотовой сети и ее безопасности в формате легкого мультипликационного сериала. На текущий момент свет увидели четыре серии, на очереди – создание еще 30 выпусков в течение года. Главный герой сериала – кот Телетусик – рассказывает о различных популярных мифах в сфере сотовой связи и работы мобильных операторов.

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