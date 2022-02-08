Это не инструмент поддержки строительных фирм — Токаев о социальном жилье

Прошу правительство совместно с Агентством по защите и развитию конкуренции принять пакет мер по демонополизации строительного рынка и конкурентного развития. Имена строительных компаний, которые постоянно выигрывают тендеры, а затем передают строительные проекты субподрядным компаниям, а те суб-субподрядным компаниям, хорошо известны. Поэтому отдельно не буду останавливаться на этом. Хотелось бы остановится на моей инициативе субсидирования арендного жилья. Она должна была заработать еще год назад, но из-за нерасторопности, а может быть из-за саботажа, сотни тысяч казахстанцев до сих пор не получают этот вид поддержки. Президент РК Касым-Жомарт Токаев

Глава государства добавил, что чиновники пытаются создать из простой и понятной инициативы по снижению затрат на жилье для наименее обеспеченных граждан очередной инструмент поддержки крупных строительных фирм.