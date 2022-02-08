14:51 08.02.2022
Это не инструмент поддержки строительных фирм — Токаев о социальном жилье
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства напомнил чиновникам, что не надо создавать из его инициатив по обеспечению граждан доступным жильем «очередной инструмент поддержки крупных строительных фирм», передает корреспондент Zakon.kz.
Прошу правительство совместно с Агентством по защите и развитию конкуренции принять пакет мер по демонополизации строительного рынка и конкурентного развития. Имена строительных компаний, которые постоянно выигрывают тендеры, а затем передают строительные проекты субподрядным компаниям, а те суб-субподрядным компаниям, хорошо известны. Поэтому отдельно не буду останавливаться на этом. Хотелось бы остановится на моей инициативе субсидирования арендного жилья. Она должна была заработать еще год назад, но из-за нерасторопности, а может быть из-за саботажа, сотни тысяч казахстанцев до сих пор не получают этот вид поддержки.Президент РК Касым-Жомарт Токаев
Глава государства добавил, что чиновники пытаются создать из простой и понятной инициативы по снижению затрат на жилье для наименее обеспеченных граждан очередной инструмент поддержки крупных строительных фирм.
Повторю последний раз: эта инициатива социальная. «Отбасы банк» и Министерство цифровизации должны создать цифровую платформу, на которой должны зарегистрироваться те, кому положены субсидии, а также сдающие в аренду владельцы недвижимости. Люди, исходя из своих потребностей, смогут выбрать жилье там, где хотят, а не там, где им скажет акимат или застройщик. От государства социально уязвимым категориям граждан будет выплачиваться субсидия в размере 50% от арендной платы. А высвобожденные деньги из семейного бюджета будут тратится на другие нужды — продукты, образование, медицину. Поэтому надо начать прием заявок по этой системе. Я даю поручение не затягивать данный вопрос, нужно продолжать работать. Не позднее 1 мая эту работу завершить и доложить. Касым-Жомарт Токаев