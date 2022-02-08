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Законодательство РК
14:41 08.02.2022

В Казахстане намерены ужесточить ответственность за нападение на представителей власти

ужесточение за нападение Фото: Zakon.kz
МНЭ РК подготовило консультативный документ, согласно которому планируется ужесточить ответственность за нападение на представителей власти и неподчинение их законным требованиям, сообщает Zakon.kz.

Министерство нацэкономики подготовило консультативный документ регуляторной политики к законопроекту «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам реализации отдельных поручений главы государства».

Имидж органов внутренних дел не на самом высоком уровне среди населения. Отсутствие уважения и доверия к сотрудникам полиции, а в некоторых случаях проявление агрессии против них, создает трудности в осуществлении ими своих обязанностей. Действующее уголовное законодательство республики не обеспечивает в полной мере правовую защищенность сотрудников. В этой связи необходимо повысить правовую защищенность полицейских и ужесточить ответственность за нападения на представителей власти и неподчинение законным требованиям.Консультативный документ

Так, отмечается, что среди всех преступлений, посягающих на деятельность сотрудников органов внутренних дел, преобладают преступные деяния, направленные на унижение чести и достоинства должностных лиц.

В правоохранительном процессе сотрудники полиции представляют категорию, в адрес которых высказываются достаточно частые угрозы, оскорбления, что связано непосредственно с их профессиональными обязанностями.

Многие граждане не соглашаются с действиями сотрудников, не считают необходимым подчиняться требованию закона и оказывают активные сопротивления посредством нанесения сотруднику органов внутренних дел оскорблений, а нередко и путем применения насилия.

Кроме того, наряду с поправками, направленными на усиление защиты прав представителей власти, а также их близких, в связи с осуществлением служебных обязанностей, проект закона предусматривает изменения и дополнения в смежные нормы, направленные на ужесточение мер уголовной ответственности за следующие группы преступлений, получивших широкое распространение в период трагических январских событий в Алматы и других городах страны:

  • преступления против здоровья, половой свободы и неприкосновенности;

  • преступления против собственности;

  • террористические преступления;

  • преступления против общественной безопасности.

В отношении указанных составов предусмотрены поправки по усилению мер ответственности за совершение данных деяний:

– в условиях чрезвычайной ситуации или в ходе массовых беспорядков;

– в местности, где объявлено чрезвычайное положение или в зоне проведения антитеррористической операции;

– в отношении сотрудников правоохранительных, специальных госорганов, военнослужащих или их близких в связи с осуществлением данным лицом своих служебных обязанностей, а равно из мести за выполнение служебных обязанностей;

– в отношении имущества, добытого в результате хищения или вымогательства, совершенных в условиях чрезвычайной ситуации или в ходе массовых беспорядков;

– в отношении транспортного средства оперативных или специальных служб, оборудованного специальными световыми и звуковыми сигналами или окрашенного по специальным цветографическим схемам;

– с целью завладения оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами, взрывными устройствами, спецсредствами, сведениями, составляющими государственные секреты, а равно с целью освобождения доставленных, задержанных, арестованных или осужденных.

Как показал опыт январских событий, имели место частые факты совершения указанных преступлений либо высокий риск их совершения, говорится в документе.

Кроме того, планируется предоставить самостоятельность силовым структурам и повысить уровень ответственности руководителей силовых структур.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 28 февраля.

Лариса Черненко
Открытые НПА МВД РК МНЭ РК Казахстан
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