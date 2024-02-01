Ужесточить ответственность за нападение на медиков предлагает депутат

Депутат Сената Амангельды Толамисов в своем запросе предложил ужесточить ответственность за нападение на медиков при исполнении, проведя параллель с нападением на полицейских, за что предусмотрено суровое наказание, сообщает Zakon.kz.

Поводом для депзапроса послужила шокирующая ситуация, произошедшая в Караганде. В соцсети распространилось видео, на котором неизвестный мужчина в грубой форме разговаривает с водителем скорой медпомощи и после наносит ему удары. Помощь потребовалась самой группе скорой, которая спешила на помощь пациенту.

"У водителя опухли глаза от удара, он не смог сесть за руль, и ему пришлось вызвать вторую бригаду. Годовалый малыш, ожидающий экстренной медицинской помощи, тоже был вынужден ожидать прибытия второй бригады, то есть правонарушитель подверг риску жизни двух людей". Амангельды Толамисов

Подобные случаи были и ранее. Депутат привел несколько примеров:

В 2018 году водитель скорой помощи Николай Кучма был избит гражданином Турции. У Николая было разбито веко, он получил закрытую черепно-мозговую травму. В связи с этим инцидентом главный врач станции скорой помощи сообщил, что жизнь и здоровье сотрудников скорой подвигается такой угрозе три-четыре раза в год.

В 2021 году фельдшера, выехавшего по вызову в село Райымбек Карасайского района Алматинской области, избил находящийся в нетрезвом состоянии супруг больной - он сломал правую руку врача.

Кроме сотрудников скорой помощи немало и медработников, подвергшиеся побоям на своих рабочих местах.

"Например, в центральной Талгарской районной больнице в результате нападения один врач оказался в реанимации, другой получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, ушиб мягких тканей левой височной области, перелом костей носа. Таких случаев достаточно. А смерть известного гастроэнтеролога в 2022 года Шумкова показала, насколько актуален вопрос безопасности медработников". Амангельды Толамисов

Сегодня те, кто применяет силу в отношении врачей наказываются по закону в целом.

"То есть специальной статьи о нападении на медиков во время исполнения обязанностей – нет. Как в случае с полицейскими – предусмотрено суровое наказание за посягательство на жизнь – то есть умышленные действия, направленные на причинение смерти сотрудника правоохранительного и специального госоргана, военного, егерей и так далее, при выполнении служебных обязанностей". Амангельды Толамисов

Депутат считает, что статус медработников должен приравниваться со статусом сотрудников в сфере обороны, внутренних дел.

"И необходимо принять меры и создать условия по недопущению вмешательства в деятельность медработников, а также оборудовать регистраторами скорые и принять комплексный план по обеспечению безопасности врачей, пациентов и медучреждений. Просим принять законодательные нормы в целях назначения специального наказания за правонарушения, приносящие угрозу здоровью и жизни медработников при исполнении ими служебных обязанностей". Амангельды Толамисов

Министр внутренних дел Ержан Саденов в кулуарах Мажилиса 31 января прокомментировал нападение на сотрудника скорой медицинской помощи в Караганде.

