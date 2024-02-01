Ужесточить ответственность за нападение на медиков предлагает депутат
Поводом для депзапроса послужила шокирующая ситуация, произошедшая в Караганде. В соцсети распространилось видео, на котором неизвестный мужчина в грубой форме разговаривает с водителем скорой медпомощи и после наносит ему удары. Помощь потребовалась самой группе скорой, которая спешила на помощь пациенту.
"У водителя опухли глаза от удара, он не смог сесть за руль, и ему пришлось вызвать вторую бригаду. Годовалый малыш, ожидающий экстренной медицинской помощи, тоже был вынужден ожидать прибытия второй бригады, то есть правонарушитель подверг риску жизни двух людей".Амангельды Толамисов
Подобные случаи были и ранее. Депутат привел несколько примеров:
- В 2018 году водитель скорой помощи Николай Кучма был избит гражданином Турции. У Николая было разбито веко, он получил закрытую черепно-мозговую травму. В связи с этим инцидентом главный врач станции скорой помощи сообщил, что жизнь и здоровье сотрудников скорой подвигается такой угрозе три-четыре раза в год.
- В 2021 году фельдшера, выехавшего по вызову в село Райымбек Карасайского района Алматинской области, избил находящийся в нетрезвом состоянии супруг больной - он сломал правую руку врача.
Кроме сотрудников скорой помощи немало и медработников, подвергшиеся побоям на своих рабочих местах.
"Например, в центральной Талгарской районной больнице в результате нападения один врач оказался в реанимации, другой получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, ушиб мягких тканей левой височной области, перелом костей носа. Таких случаев достаточно. А смерть известного гастроэнтеролога в 2022 года Шумкова показала, насколько актуален вопрос безопасности медработников".Амангельды Толамисов
Сегодня те, кто применяет силу в отношении врачей наказываются по закону в целом.
"То есть специальной статьи о нападении на медиков во время исполнения обязанностей – нет. Как в случае с полицейскими – предусмотрено суровое наказание за посягательство на жизнь – то есть умышленные действия, направленные на причинение смерти сотрудника правоохранительного и специального госоргана, военного, егерей и так далее, при выполнении служебных обязанностей".Амангельды Толамисов
Депутат считает, что статус медработников должен приравниваться со статусом сотрудников в сфере обороны, внутренних дел.
"И необходимо принять меры и создать условия по недопущению вмешательства в деятельность медработников, а также оборудовать регистраторами скорые и принять комплексный план по обеспечению безопасности врачей, пациентов и медучреждений. Просим принять законодательные нормы в целях назначения специального наказания за правонарушения, приносящие угрозу здоровью и жизни медработников при исполнении ими служебных обязанностей".Амангельды Толамисов
Министр внутренних дел Ержан Саденов в кулуарах Мажилиса 31 января прокомментировал нападение на сотрудника скорой медицинской помощи в Караганде.