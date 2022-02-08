Глава МОН рассказал педагогам, как правильно воспитывать школьников

Когда мы говорим о воспитательной работе, кроме того, что мы обычно привыкли проводить мероприятия за мероприятиями, нужно не увлекаться формой, а больше обращать внимание на содержание. То есть на каждом уроке должно идти воспитание, не только через мероприятия. Как раз вот этой воспитывающей цели урока, на мой взгляд, мы недостаточно уделяем времени. Поэтому мы будем обращать внимание. Воспитательная работа, безусловно, важна. Роль института семьи, такие понятия, как труд, родина, дружба, взаимопомощь, здоровье, спорт – все эти ценности мы должны культивировать в стенах наших учебных заведений. Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов

Кроме того, по словам Аймагамбетова, есть задачи и по уровню среднего образования на этот год – это содержание и обновление программ. Министр отметил, что нареканий среди экспертов и педагогов по этому поводу немало.

Программа была утверждена еще в 2015 году, а с 2016 по 2021 год проводилось поэтапное ее внедрение. Мы видели очевидные плюсы данной программы, немало преимуществ. Но есть и определенные недостатки, недочеты. На это мы тоже должны указывать, об этом тоже должны говорить. Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов

Глава МОН подчеркнул, что типовые учебные планы также претерпят определенные изменения и всем педагогам необходимо будет подключиться к этой работе.