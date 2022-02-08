Подсказки от Амура: как понять, что мужчина влюблен

В материале «Пятого канала» эксперты подробно рассказали, как определить, что мужчина влюблен, зная знак его зодиака.

Согласно прогнозу, Овны предельно честны и открыты.

Если вы ему действительно нравитесь, он спокойно вам об этом объявит, а не будет ходить вокруг да около.

Если Тельцу симпатична девушка, то рядом с ней этот уверенный в себе мужчина начинает теряться, заикаться и нервничать.

Вот он, первый признак влюбленности Тельца — смущение.

Чтобы понять, влюблен ли мужчина-Близнецы, стоит обратить внимание на его манеру общения с вами.

Обычно представители этого знака зодиака крайне обаятельны и милы с женщинами, которые им небезразличны.

Мужчины-Раки очень боятся обжечься и быть отвергнутыми, поэтому они будут пытаться максимально с вами сблизиться, впасть в душу. Они станут искать поводы для встреч. Только потом решатся на разговор о своих чувствах.

Если Лев и решит сообщить вам о своих чувствах, то он обязательно серьезно подготовится к этому моменту: наденет лучший костюм, сделает прическу, возможно, устроит ваше самое незабываемое свидание.

Все должно быть идеально.

Мужчины-Девы обычно проявляют свою симпатию маленькими, но наполненными смыслами, подарками.

Представители этого знака очень внимательны и подмечают много важных моментов. Тем самым показывая, что вы особенный для него человек.

Понять, что вы нравитесь Весам, будет очень сложно. Они всегда обаятельны, харизматичны и общительны.

Но с вами они будут куда галантнее и милее.

Если Скорпионы влюбляются, они превращаются в сыщиков.

Они захотят знать о вас все до мелочей, будут расспрашивать ваших знакомых о ваших вкусах, любимых блюдах и так далее. Возможно, даже станут следить за вами.

Рядом с девушкой, которая им нравится, мужчины-Стрельцы начинают лучиться уверенностью в себе. Представители этого знака будут проявлять себя на максимум, получая удовольствие от вашего восторга.

Стрелец попытается заставить вас думать, что он — это намного большее, чем кажется на первый взгляд.

Козероги никогда не скажут напрямую о своих чувствах, но они дадут вам массу подсказок в надежде, что вы сами догадаетесь.

Мужчины не сделают первый шаг, если не будут уверены во взаимной симпатии.

Ждать от Водолеев признания в чувствах не стоит. Здесь нужно набраться терпения. Из всех знаков зодиака эмоции Водолеев вычислить сложнее всего.

Они никогда не говорят о своих чувствах напрямую.

Мужчины-Рыбы очень эмоциональные существа, они почти ничего не могут держать в себе. Поэтому вы сразу поймете, если вы ему небезразличны. Скорее всего, он будет делать все возможное, чтобы оказаться рядом с вами.

Однако мужчина-Рыбы может неожиданно исчезнуть из вашего окружения, если вдруг посчитает, что подвергает себя риску остаться с разбитым сердцем.