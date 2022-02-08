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16:57 08.02.2022

Перенос столицы в Костанай: новый фейк рассылают казахстанцы

рассылка Фото: pixabay
Пользователи Казнета активно рассылают сообщение о том, что Касым-Жомарт Токаев заявил о переносе столицы в Костанай, сообщает Zakon.kz.

Стоит отметить, что в официальных источниках такой информации нет. Главные СМИ страны подобных сообщений не публиковали.

Заявлений о переносе столицы нет и на официальном сайте президента.

Касым-Жомарт Токаев также не публиковал ничего подобного в своем Twitter-аккаунте.

Таким образом, сообщения о том, что Токаев намерен перенести столицу Казахстана в Костанай, — фейк, — отмечено в сообщении Stopfake.kz.

Столицей Казахстана по-прежнему является Нур-Султан.

20 марта 2019 года Касым-Жомарт Токаев после принятия президентской присяги предложил переименовать Астану в Нур-Султан в честь Нурсултана Назарбаева.

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Анастасия Московчук
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