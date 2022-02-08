Перенос столицы в Костанай: новый фейк рассылают казахстанцы

Стоит отметить, что в официальных источниках такой информации нет. Главные СМИ страны подобных сообщений не публиковали.

Заявлений о переносе столицы нет и на официальном сайте президента.

Касым-Жомарт Токаев также не публиковал ничего подобного в своем Twitter-аккаунте.

Таким образом, сообщения о том, что Токаев намерен перенести столицу Казахстана в Костанай, — фейк, — отмечено в сообщении Stopfake.kz.

Столицей Казахстана по-прежнему является Нур-Султан.

20 марта 2019 года Касым-Жомарт Токаев после принятия президентской присяги предложил переименовать Астану в Нур-Султан в честь Нурсултана Назарбаева.