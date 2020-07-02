Это было правильное решение - Токаев о переименовании Астаны

Нур-Султан сегодня – это не только центр страны, но место дискуссий мирового уровня, знаковая площадка международных встреч.

Идея Нурсултана Назарбаева о переносе столицы страны в центр Сарыарки стала поворотным моментом в истории Казахстана. Об этом говорится в статье Касым-Жомарта Токаева "Уроки исторической личности", опубликованной в "Egemen Qazaqstan", передает zakon.kz.

Как отмечает Президент Казахстана, предложение Елбасы о строительстве главного города на берегу реки Есиль придало мощный импульс общественно-политической жизни страны, и повысило авторитет в мировом сообществе. Это решение внесло большой вклад в укрепление наших геополитических позиций и предопределило развитие Казахстана как неделимого государства.

Идея переноса столицы стала мощным объединяющим фактором. Сегодня столица стала любимым городом и гордостью нашего народа. В прошлом году я принял решение присвоить городу имя Нур-Султан, что является объективной оценкой огромного вклада его основателя и строителя. Нет никаких сомнений в том, что это было правильное решение. Этот шаг означает, что новая история Казахстана и имя главы государства стали для нас единым целым, - написал он.

ЮНЕСКО присвоила новой столице высокое звание "Город мира". Нур-Султан сегодня – это не только центр нашей страны, но место дискуссий мирового уровня, знаковая площадка международных встреч.

В Астане в 2010 году состоялся саммит ОБСЕ, в котором приняли участие главы многих государств. В 2011 году столица совместно с городом Алматы организовала зимние Азиатские игры. В 2017 году с большим успехом здесь прошла международная выставка ЭКСПО. Как вы знаете, на этой выставке, учитывая стремительно меняющиеся мировые реалии, Казахстан выступил с рядом предложений по развитию альтернативных источников энергии. Сегодня уже можно наблюдать, как самые передовые и совершенные технологии широко внедряются в жизнь. Эта и есть вклад нашего молодого государства в рациональное использование природных ресурсов Земли и максимальную защиту окружающей среды, - перечислил Токаев.

В столице также регулярно проводятся съезды лидеров мировых и традиционных религий.

Самые авторитетные политики мира единодушно называют уникальный казахстанский опыт межэтнического согласия "моделью Назарбаева". Изучение наших достижений и продвижение их на глобальном уровне имеет огромное значение. Астанинский процесс по мирному урегулированию сирийского вопроса позволил внести вклад в мирное урегулирование в данной стране. Все это способствовало поддержанию образа нашей столицы как города мира, - отметил глава государства.

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