Появились мошенники, использующие данные реестра благотворительных организаций

Как отметили в фонде, только в выходные дни с подобными жалобами в контакт-центр НПП «Атамекен» обратились 250 человек, в понедельник, 7 февраля, поступило еще 186 звонков подобного рода.

Так, в одном из обращений жительница Шымкента рассказала, что после подачи заявки о помощи и заполнения всех полей формы на сайте «Атамекена» на экране отобразилась информация об успешном оформлении кредита, а затем ей поступил видеозвонок с предложением дальнейшего оформления денежного займа.

Фото: Фонд «Народу Казахстана»

Аналогичный случай произошел и в Усть-Каменогорске. Там жительнице города направили SMS-сообщение от псевдопортала «Электронного правительства», а затем позвонил мошенник с просьбой назвать поступивший SMS-код для получения 1 166 000 тенге в виде денежной помощи.

Ранее в мессенджеры социальных сетей фонда уже поступали вопросы по поводу социальных пособий в 42 500 тенге, выплатить которые обещали звонившие от имени фонда «Народу Казахстана» мошенники.

Фонд не осуществляет видео-, аудиозвонки посредством мессенджеров. Единственная точка входа – сайт qazaqatanhalqyna.kz и единый реестр благотворительных организаций atamekenim.kz. Просим граждан не верить слухам и не поддаваться провокациям со стороны мошеннических организаций. Доверяйте только официальной информации. Официальный представитель фонда «Народу Казахстана» Алибек Абдилов

Он также выразил благодарность неравнодушным людям, которые сообщают о подобных фактах мошенничества и предупреждают об этом сограждан.