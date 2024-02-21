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ЕНПФ сделал заявление по факту утечки данных казахстанцев

ЕНПФ сделал заявление по факту утечки данных казахстанцев Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
После сообщений об утечки данных казахстанцев службы безопасности Единого национального пенсионного фонда провели детальный анализ. О результатах расследования пресс-служба фонда рассказала Zakon.kz.

В ЕНПФ опубликовали официальное сообщение 21 февраля 2024 года, в котором опровергли утечку персональных данных казахстанцев из базы фонда.

"Службы безопасности ЕНПФ провели детальный анализ данных, размещенных на сайте GitHub. В результате установлено, что в опубликованном каталоге приведено лишь описание сайта enpf.kz. При этом сайт является открытым источником информации и не содержит персональных данных вкладчиков и получателей".Пресс-служба ЕНПФ

Далее отмечено, что в целях обеспечения информационной безопасности ЕНПФ активно применяет эшелонированную систему для противостояния киберугрозам:

"Эта система включает в себя методы как активной, так и проактивной защиты внешнего и внутреннего периметра ИТ-инфраструктуры фонда. ЕНПФ своевременно реагирует на инциденты, угрозы и риски информационной безопасности, применяя лучшие мировые практики в этой области".

В заключении специалисты подчеркивают, что фонд регулярно проходит международный аудит систем управления информационной безопасностью в соответствии с международными стандартами и требованиями, который обеспечивает объективность и надежность результатов, гарантирует вкладчикам полную защиту их конфиденциальных данных и строго соблюдает нормативные требования в области информационной безопасности.

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Китайская разведка контролировала журналы событий операторов, продолжительность звонков, IMEI устройств и биллинг звонков. Также опубликованы данные пользователей IDNET и IDTV c персональными данными абонентов, их логинами и паролями.

Но и на этом список не заканчивается. В нем есть и подробные логи отдельных абонентов с детализацией всех звонков и активностей. Самое интересно, что упоминается Единый национальный пенсионный фонд за 2019 год.

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