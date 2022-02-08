Выдавала себя за мужчину — жительница Алматы обещала помочь с жильем

По данным городского ДП, ее задержали по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст.190 ч.3 УК РК.

В ходе следствия установлено, что женщина, переодеваясь в мужскую одежду, представлялась именем «Асан», входила в доверие к гражданам. Она обещала помочь получить гранты при поступлении в вузы и оформить льготное жилье, получая оплату за «предоставление». Размер вознаграждения зависел от предоставляемой «услуги», в среднем от 90 до 800 тысяч тенге. На данный момент поступило 11 заявлений, – информировал начальник Управления полиции Алатауского района Ильяс Омирсериков.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде «содержания под стражей».

После получения денежных средств, подозреваемая скрывалась.