Токаев планирует поездку в Россию

10 февраля в Москве Касым-Жомарт Токаев проведет переговоры с президентом России, в ходе которых будут рассмотрены перспективы развития многопланового казахстанско-российского стратегического партнерства. Пресс-секретарь президента Берик Уали

Также он сообщил, что 11 февраля глава государства в Казани встретится с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым и посетит ряд крупных промышленных предприятий республики.