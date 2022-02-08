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18:06 08.02.2022

Токаев планирует поездку в Россию

красная площадь Фото: Facebook/Берик Уали
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Владимира Путина совершит рабочий визит в Российскую Федерацию, передает Zakon.kz.
10 февраля в Москве Касым-Жомарт Токаев проведет переговоры с президентом России, в ходе которых будут рассмотрены перспективы развития многопланового казахстанско-российского стратегического партнерства. Пресс-секретарь президента Берик Уали

Также он сообщил, что 11 февраля глава государства в Казани встретится с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым и посетит ряд крупных промышленных предприятий республики.

Елена Беляева
Россия Токаев Касым-Жомарт Казахстан Татарстан
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