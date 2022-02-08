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18:16 08.02.2022

Конькобежец Дмитрий Морозов вошел в двадцатку лучших на ОИ-2022

Коньки Олимпиада-2022 1500 метров Фото: olympic.kz
Во Дворце спорта Пекина завершились соревнования конькобежцев на дистанции 1500 метров у мужчин с участием казахстанца Дмитрия Морозова, сообщает Zakon.kz.

Казахстанец долгое время держался в пятерке сильнейших, показав результат 1:47.01. Но после выхода мировых лидеров на этой дистанции Дмитрий вынужден был скатиться вниз по турнирной таблице. В итоге он занял 18-ю строчку на этих Играх.

А победил здесь голландец Кьелд Нёйс с олимпийским рекордом – 1:43.21, его соотечественник Томас Кроль на второй позиции, замкнул призовую тройку кореец Ким Мин Сок.

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Куандык Шынасилов
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