Конькобежец Дмитрий Морозов вошел в двадцатку лучших на ОИ-2022

Казахстанец долгое время держался в пятерке сильнейших, показав результат 1:47.01. Но после выхода мировых лидеров на этой дистанции Дмитрий вынужден был скатиться вниз по турнирной таблице. В итоге он занял 18-ю строчку на этих Играх.

А победил здесь голландец Кьелд Нёйс с олимпийским рекордом – 1:43.21, его соотечественник Томас Кроль на второй позиции, замкнул призовую тройку кореец Ким Мин Сок.

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