Ученые разработали биодатчик, способный выявить COVID-19 за несколько минут

Статья с описанием принципа работы теста опубликована в журнале Nature Biomedical Engineering.

Мы внедрили электромеханический биосенсор для обнаружения COVID-19 в интегрированное портативное устройство-прототип, и он обнаружил РНК вируса менее чем за четыре минуты во всех образцах носоглотки от 33 пациентов с подтвержденным COVID-19 и ни в одном из 54 отрицательных случаев, без необходимости экстракции РНК или амплификации нуклеиновых кислот. Говорится в статье

Ученые отмечают сверхчувствительность своего прибора и уверены, что эта разработка имеет большое значение для точной медицины и диагностики.

Тест проверили на 33 жителях Шанхая, которые заразились коронавирусом и прошли ПЦР-тестирование. По данным ученых, тест в виде датчика использует микроэлектронику для анализа генетического материала, взятого с помощью мазка.

ПЦР-тесты считаются наиболее точным способом диагностирования COVID-19. Однако получить результаты такого исследования зачастую можно лишь спустя несколько часов.

Отметим, в связи с проведением в Пекине с 4 февраля зимних Олимпийских игр китайские власти активизировали политику «нулевой терпимости» к коронавирусу. В рамках такой политики по всей стране проводят массовое тестирование на COVID-19.