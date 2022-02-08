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Законодательство РК
18:46 08.02.2022

Бухгалтеров проверят на отмывание доходов — АФМ РК

калькулятор Фото: pixabay
Агентство по финансовому мониторингу РК проводит анализ вовлечения субъектов финансового мониторинга в сферу противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, передает Zakon.kz.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, бухгалтерские организации и профессиональные бухгалтеры обязаны сообщать обо всех подозрительных и пороговых операциях.

Анализ показал, что некоторые бухгалтерские организации и профессиональные бухгалтеры вовсе не направляют сообщения о пороговых и подозрительных операциях. Ненаправление информации об операциях влечет административную ответственность, также может расцениваться как сокрытие или соучастие в совершении преступления по отмыванию доходов. Пресс-служба АФМ РК

Агентство намерено привлечь нарушителей к ответственности.

В пресс-службе рекомендуют бухгалтерам сообщать о пороговых и подозрительных операциях – для этого необходимо зарегистрироваться в системе WEB-СФМ.

Александр Смолин
АФМ РК
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