Семилетний мальчик упал в септик в ЗКО

8 февраля на пульт «101» поступило сообщение о том, что в 13:38 в Теректинском районе, в селе Подстепном, на улице Лесной, 40 в шахту септика провалился ребенок. Спасатели оперативно вытащили мальчика, лежащего в шахте сухого септика, который еще не действует, и передали медработникам. Работа полностью завершена в 14:20. Главный спасатель смены СП-3 Тимур Бегалиев

Фото: пресс-служба ДЧС ЗКО

На месте работали одна единица техники ДЧС Западно-Казахстанской области и четыре спасателя.