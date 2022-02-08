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20:32 08.02.2022

Семилетний мальчик упал в септик в ЗКО

септик Фото: Пресс-служба ДЧС ЗКО
Инцидент произошел в селе Подстепном. Ребенок играл рядом с открытой шахтой септика, передает Zakon.kz.
8 февраля на пульт «101» поступило сообщение о том, что в 13:38 в Теректинском районе, в селе Подстепном, на улице Лесной, 40 в шахту септика провалился ребенок. Спасатели оперативно вытащили мальчика, лежащего в шахте сухого септика, который еще не действует, и передали медработникам. Работа полностью завершена в 14:20. Главный спасатель смены СП-3 Тимур Бегалиев

ДЧС

Фото: пресс-служба ДЧС ЗКО

На месте работали одна единица техники ДЧС Западно-Казахстанской области и четыре спасателя.

Елена Беляева
Западно-Казахстанская область
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