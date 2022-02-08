21:23 08.02.2022
Выбросил в арык – нетрезвого пешехода оштрафовали, водителя ищут
Фото: скриншот
Инцидент произошел на пересечении улиц Сатпаева и Байтурсынова в Алматы. Неизвестный мужчина стоял по середине дороги и мешал водителям проехать, создавая аварийную ситуацию, передает Zakon.kz.
Сообщение о нетрезвом пешеходе в Департамент полиции города поступило 8 февраля в 17:15.
Видео ЧП распространилось в соцсети.
Выяснилось, что 28-летний алматинец находился в алкогольном опьянении средней степени.
За создание аварийной ситуации (ст.615 КРКобАП) и появление в общественном месте в нетрезвом состоянии (ст.440 КРКобАП) гр.П. привлечен к административной ответственности. Вместе с тем, устанавливается личность водителя иномарки, который оттолкнул мужчину с проезжей части и выбросил в арык. Его действиям будет дана правовая оценка. Отметим, что гр. П. не обращался за медицинской помощью.Начальник Управления полиции Бостандыкского района полковник полиции Думан Аухадиев