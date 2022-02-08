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Законодательство РК
21:40 08.02.2022

Телефон в банане пытались пронести в СИЗО Актобе

изъятие Фото: Пресс-служба ДУИС по Актюбинской области
Сотрудники отдела режима и охраны учреждения КА-168/1 (следственный изолятор) при досмотре посылки изъяли мобильный телефон и сим-карту, тщательно спрятанные в банане, передает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба ДУИС, запрещенные предметы 29-летний актюбинец намеревался передать своему знакомому, который обвиняется в «занятии фиктивным бизнесом».

Гражданин У. И. в своем объяснении вину признал полностью. На правонарушителя составлен протокол по ст. 791, 795 КоАП РК, дело направлено в специализированный административный суд города Актобе. Начальник Департамента УИС по Актюбинской области Руслан Уразбаев
Елена Беляева
Актобе
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