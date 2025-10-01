Мобильный телефон в бешбармаке пытались передать в СИЗО Алматы
Фото: скриншот из видео instagram/almaty_kalasy_kazhd
В следственном изоляторе Алматы обвиняемому хотели передать телефон, спрятав его в бешбармаке, сообщает Zakon.kz.
В ДУИС Алматы показали, как в следственном изоляторе пресекли попытку передачи запрещенного предмета. В опубликованном видео в соцсетях видно, что телефон тщательно спрятали среди бешбармака. Сотрудники перемешали казы и тесто вилкой, тем самым выловив мобильник, обмотанный в фольге.
"Сотрудники следственного изолятора Алматы совместно с группой собственной безопасности и оперативной группой изъяли запрещенный предмет. При приеме продуктов питания, передаваемых содержащимся лицам, внутри контейнера с едой обнаружен мобильный телефон", – прокомментировали в городском ДУИС.
По данному факту собран материал в Межрайонный административный суд Алматы для наложения административного взыскания.
В августе 2025 года Комитет уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел предоставил интересную статистику о том, как в казахстанских СИЗО выявляют все более изощренные способы контрабанды.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript