22:22 08.02.2022
Японская принцесса госпитализирована с коронавирусом
Фото: pixabay
38-летняя Йоко стала первой из японской императорской семьи, кто заразился COVID-19, передает Zakon.kz.
Как сообщает rg.ru, боль в горле принцесса почувствовала 7 февраля. На следующий день результат ее ПЦР-теста оказался положительным.
Отмечается, что других симптомов у женщины нет. Температура представительницы монаршего рода также находится в пределах нормы. Тем не менее специалисты приняли решение поместить ее в больницу, которая расположена на территории императорского дворца.
Йоко 38 лет, она является младшей дочерью скончавшегося принца Томохито, который был двоюродным братом бывшего императора Акихито.