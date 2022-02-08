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22:22 08.02.2022

Японская принцесса госпитализирована с коронавирусом

Япония Фото: pixabay
38-летняя Йоко стала первой из японской императорской семьи, кто заразился COVID-19, передает Zakon.kz.

Как сообщает rg.ru, боль в горле принцесса почувствовала 7 февраля. На следующий день результат ее ПЦР-теста оказался положительным.

Отмечается, что других симптомов у женщины нет. Температура представительницы монаршего рода также находится в пределах нормы. Тем не менее специалисты приняли решение поместить ее в больницу, которая расположена на территории императорского дворца.

Йоко 38 лет, она является младшей дочерью скончавшегося принца Томохито, который был двоюродным братом бывшего императора Акихито.

Елена Беляева
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