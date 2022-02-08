Японская принцесса госпитализирована с коронавирусом

Как сообщает rg.ru, боль в горле принцесса почувствовала 7 февраля. На следующий день результат ее ПЦР-теста оказался положительным.

Отмечается, что других симптомов у женщины нет. Температура представительницы монаршего рода также находится в пределах нормы. Тем не менее специалисты приняли решение поместить ее в больницу, которая расположена на территории императорского дворца.

Йоко 38 лет, она является младшей дочерью скончавшегося принца Томохито, который был двоюродным братом бывшего императора Акихито.