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00:10 09.02.2022

Детсад в Павлодаре проверят из-за жестокого обращения с ребенком

спальня Фото: Zakon.kz
Родители двухлетней девочки рассказали о множественных нарушениях со стороны персонала, передает Zakon.kz.

Как доказательство, сообщает телеканал «Астана», родственники пострадавшей предоставили кадры с камер видеонаблюдения. На них видно, как воспитатели заводят в помещение раздетого догола ребенка и закрывают за ним двери. Как отмечает мама девочки, ее дочь заперли в прохладной комнате более чем на 40 минут.

Мы ходили с родителями смотреть камеры с одной причиной, но, когда я увидела это на видео, я еле сдержала эмоции. Вместе со мной даже заведующая плакала, что она такое увидела. Она не ожидала сама что у нее в этом саду может такое произойти. Мать пострадавшей девочки Алина Омарова

Руководство ясли-сада подтвердило достоверность этого случая. Провинившиеся сотрудники объяснить свой поступок не смогли. Воспитатель и помощник получили строгий выговор и уволены. Сейчас жалоба от родителей находится в прокуратуре Павлодара, проверкой частного дошкольного учреждения займутся правоохранительные органы и отдел образования.

Конечно большая часть вины идет на мне, так как я руководитель, я недоглядела. Я приношу искренние извинения нашим родителям, морально и психологически ребенок пострадал. Я как мама, все близко к сердцу принимаю. Очень жаль, что данные сотрудники работали. Исполняющая обязанности директора ясли-сада Елена Даньковская
Елена Беляева
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