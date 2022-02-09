Детсад в Павлодаре проверят из-за жестокого обращения с ребенком

Как доказательство, сообщает телеканал «Астана», родственники пострадавшей предоставили кадры с камер видеонаблюдения. На них видно, как воспитатели заводят в помещение раздетого догола ребенка и закрывают за ним двери. Как отмечает мама девочки, ее дочь заперли в прохладной комнате более чем на 40 минут.

Мы ходили с родителями смотреть камеры с одной причиной, но, когда я увидела это на видео, я еле сдержала эмоции. Вместе со мной даже заведующая плакала, что она такое увидела. Она не ожидала сама что у нее в этом саду может такое произойти. Мать пострадавшей девочки Алина Омарова

Руководство ясли-сада подтвердило достоверность этого случая. Провинившиеся сотрудники объяснить свой поступок не смогли. Воспитатель и помощник получили строгий выговор и уволены. Сейчас жалоба от родителей находится в прокуратуре Павлодара, проверкой частного дошкольного учреждения займутся правоохранительные органы и отдел образования.