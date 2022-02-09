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01:37 09.02.2022

В Западной Антарктиде наблюдается быстрое таяние ледников

Антарктида Фото: pixabay
Ученые Хьюстонского университета совместно с коллегами из Германии, Франции и Италии зафиксировали беспрецедентную скорость отступления ледников в море Амундсена в Западной Антарктиде, передает Zakon.kz.

Как сообщают исследователи в журнале Nature Geoscience, усиленное таяние отмечается на ледниках Поуп, Смит и Колер в заливе моря Амундсена.

По подсчетам, вся масса льда, что находится выше береговой линии, эквивалентна повышению уровня моря на 1,2 метра. Ледники Пайн-Айленд и Туэйтса, считающиеся самыми опасными, теряют рекордное количество льда, однако исследователи заметили, что и остальные ледники отступают из-за явления, называемого нестабильностью морского ледяного щита.

Ученые заметили, что за последние 30 лет произошло заметное истончение льда и отступление линии заземления — границы между плавучей частью ледника и той его частью, что он лежит на дне.

По словам исследователей, линии заземления образуют пространственно изменчивые, километровые зоны миграции, вызванные теплыми приливами моря.

Плавучая часть этих ледников сдерживает массу льда, находящуюся на берегу, и ее соскальзывание может привести к значительному повышению уровня моря.

Елена Беляева
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