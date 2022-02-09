Назван новый путь проникновения «Омикрона» в клетки человека

«Омикрон» значительно активнее реплицируется в месте своего проникновения в организм — назальном эпителии, в носоглотке, в бронхах. Об этом рассказал заведующий лабораторией биотехнологии Института вирусологии им. Ивановского Сергей Альховский, сообщает «Известия».

При этом титр вируса в верхних отделах респираторной системы выше, и он быстрее достигает значений, когда инфицированный становится заразным для других людей. Такой эффект достигается за счет того, что вирус использует непривычный для других штаммов путь проникновения в клетки.

Речь идет об эндосомальном пути инфицирования клеток, который используют и другие штаммы. Просто этот путь реализуется «Омикроном» более эффективно, чем другими. Складывается впечатление, что вирус может инфицировать более широкий спектр клеток в эпителии верхних отделов дыхательного тракта, поэтому и титр выше, и реплицируется он активнее. Вирусолог Сергей Альховский

По словам специалиста, это не говорит о более тяжелом течении заболевания. В целом можно предположить, что «Омикрон» – это шаг на пути к сезонным коронавирусам.