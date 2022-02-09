Бублик стартовал с победы в паре на кортах Роттердама
Александр Бублик подал заявку на эти соревнования в двух видах – одиночном и парном.
8 февраля он начал состязания в паре с россиянином Асланом Карацевым. В первом круге их соперниками стали Рэйвен Клаасен (ЮАР) и Бен Маклахлан (Япония).
Поединок получился очень упорным, казахстанско-российская пара только на тай-брейке третьего сета сумела сломить сопротивление оппонентов – 4:6, 6:4, 11:9.
Этим успехом Александр и Аслан обеспечили себе путевку в четвертьфинал турнира категории ATP-500.
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