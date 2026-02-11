Бублик с очень тяжелой победы стартовал на турнире в Роттердаме

На кортах голландского Роттердама начались игры крупного теннисного турнира из серии ATP 500 с участием первой ракетки Казахстана Александра Бублика, сообщает Zakon.kz.

Лучший теннисист Казахстана на старте данных соревнований одержал трудную волевую победу над поляком Хубертом Хуркачом.

Действие всего матча затянулось на три тяжелейших сета протяженностью в 2 часа и 23 минуты. 10-я ракетка планеты "вымучил" не только соперника, но и многочисленную аудиторию своих фанатов.

Первая партия этого противостояния осталась за польским теннисистом – 7:6 (7:2). Хуберт был близок к успеху и во втором сете, подавая на матч.

Однако Бублик невероятными усилиями сумел перевернуть ход поединка в свою пользу и выиграть этот отрезок также на тай-брейке – 7:6 (7:1).

Воодушевленный и уверенный в своих силах Александр в решающем сете все-таки сломил сопротивление топового соперника – 7:5.

Далее нашего спортсмена ждет не менее крепкий оппонент в лице немца Жан-Леннара Штруффа (№82 ATP).

