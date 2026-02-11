#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
490.58
584.77
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
490.58
584.77
6.34
Спорт

Бублик с очень тяжелой победы стартовал на турнире в Роттердаме

Теннис Победа Роттердам, фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2026 21:36 Фото: Instagram/atptour
На кортах голландского Роттердама начались игры крупного теннисного турнира из серии ATP 500 с участием первой ракетки Казахстана Александра Бублика, сообщает Zakon.kz.

Лучший теннисист Казахстана на старте данных соревнований одержал трудную волевую победу над поляком Хубертом Хуркачом.

Действие всего матча затянулось на три тяжелейших сета протяженностью в 2 часа и 23 минуты. 10-я ракетка планеты "вымучил" не только соперника, но и многочисленную аудиторию своих фанатов.

Первая партия этого противостояния осталась за польским теннисистом – 7:6 (7:2). Хуберт был близок к успеху и во втором сете, подавая на матч.

Однако Бублик невероятными усилиями сумел перевернуть ход поединка в свою пользу и выиграть этот отрезок также на тай-брейке – 7:6 (7:1).

Воодушевленный и уверенный в своих силах Александр в решающем сете все-таки сломил сопротивление топового соперника – 7:5.

Далее нашего спортсмена ждет не менее крепкий оппонент в лице немца Жан-Леннара Штруффа (№82 ATP).

К этому часу появилась информация, что звездный испанский форвард может пропустить ЧМ-2026 по футболу.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Александр Бублик с победы стартовал на турнире АТР-500 в Роттердаме
18:57, 13 февраля 2024
Александр Бублик с победы стартовал на турнире АТР-500 в Роттердаме
Бублик потерпел поражение от 19-летнего теннисиста на старте турнира в Роттердаме
09:18, 05 февраля 2025
Бублик потерпел поражение от 19-летнего теннисиста на старте турнира в Роттердаме
Александр Шевченко успешно стартовал на турнире АТР-500 в Роттердаме
23:37, 13 февраля 2024
Александр Шевченко успешно стартовал на турнире АТР-500 в Роттердаме
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Камбэком завершился матч Александра Бублика на турнире в Роттердаме
21:02, Сегодня
Камбэком завершился матч Александра Бублика на турнире в Роттердаме
Драмой завершился матч чемпионата России с участием вратаря сборной Казахстана
20:51, Сегодня
Драмой завершился матч чемпионата России с участием вратаря сборной Казахстана
Экс-защитник "Турана" может продолжить карьеру в "Кызылжаре"
20:39, Сегодня
Экс-защитник "Турана" может продолжить карьеру в "Кызылжаре"
В США назвали легковеса UFC с лучшими шансами победить Илию Топурию
20:09, Сегодня
В США назвали легковеса UFC с лучшими шансами победить Илию Топурию
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: