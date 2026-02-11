Бублик с очень тяжелой победы стартовал на турнире в Роттердаме
Лучший теннисист Казахстана на старте данных соревнований одержал трудную волевую победу над поляком Хубертом Хуркачом.
Действие всего матча затянулось на три тяжелейших сета протяженностью в 2 часа и 23 минуты. 10-я ракетка планеты "вымучил" не только соперника, но и многочисленную аудиторию своих фанатов.
Первая партия этого противостояния осталась за польским теннисистом – 7:6 (7:2). Хуберт был близок к успеху и во втором сете, подавая на матч.
Однако Бублик невероятными усилиями сумел перевернуть ход поединка в свою пользу и выиграть этот отрезок также на тай-брейке – 7:6 (7:1).
Воодушевленный и уверенный в своих силах Александр в решающем сете все-таки сломил сопротивление топового соперника – 7:5.
Далее нашего спортсмена ждет не менее крепкий оппонент в лице немца Жан-Леннара Штруффа (№82 ATP).
