Рост числа заболевших COVID-19 за сутки выявили в Казахстане
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 7 февраля 2022 года.
За прошедшие сутки зарегистрировали 3231 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 359,
в Алматы – 964,
в Шымкенте – 30,
в Акмолинской области –177,
в Актюбинской области – 47,
в Алматинской области – 202,
в Атырауской области – 46,
в ВКО – 139,
в Жамбылской области – 42,
в ЗКО – 143,
в Карагандинской области – 371,
в Костанайской области – 212,
в Кызылординской области – 16,
в Мангистауской области – 12,
в Павлодарской области – 237,
в СКО – 217,
в Туркестанской области – 17.
Всего в стране подтверждено 1 279 842 случая.
11 696 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 262,
в Алматы – 1 961,
в Шымкенте – 133,
в Акмолинской области – 976,
в Актюбинской области – 1 408,
в Алматинской области – 247,
в Атырауской области – 401,
в ВКО – 444,
в Жамбылской области – 109,
в ЗКО – 196,
в Карагандинской области – 2 830,
в Костанайской области – 1 270,
в Кызылординской области – 57,
в Мангистауской области – 272,
в Павлодарской области – 917,
в СКО – 82,
в Туркестанской области – 131.
Всего в стране от COVID-19 выздоровел 1 188 471 человек.