Рост числа заболевших COVID-19 за сутки выявили в Казахстане

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 7 февраля 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировали 3231 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане – 359,

в Алматы – 964,

в Шымкенте – 30,

в Акмолинской области –177,

в Актюбинской области – 47,

в Алматинской области – 202,

в Атырауской области – 46,

в ВКО – 139,

в Жамбылской области – 42,

в ЗКО – 143,

в Карагандинской области – 371,

в Костанайской области – 212,

в Кызылординской области – 16,

в Мангистауской области – 12,

в Павлодарской области – 237,

в СКО – 217,

в Туркестанской области – 17.

Всего в стране подтверждено 1 279 842 случая.

11 696 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в Нур-Султане – 262,

в Алматы – 1 961,

в Шымкенте – 133,

в Акмолинской области – 976,

в Актюбинской области – 1 408,

в Алматинской области – 247,

в Атырауской области – 401,

в ВКО – 444,

в Жамбылской области – 109,

в ЗКО – 196,

в Карагандинской области – 2 830,

в Костанайской области – 1 270,

в Кызылординской области – 57,

в Мангистауской области – 272,

в Павлодарской области – 917,

в СКО – 82,

в Туркестанской области – 131.

Всего в стране от COVID-19 выздоровел 1 188 471 человек.