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08:01 09.02.2022

Рост числа заболевших COVID-19 за сутки выявили в Казахстане

COVID-19 Казахстан Фото: Zakon.kz
В стране за прошедшие сутки зарегистрировали на 1227 заболевших больше, чем днем ранее. Меньше тысячи заболевших выявили в Алматы, в Нур-Султане – 359, сообщает Zakon.kz.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 7 февраля 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировали 3231 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 359,

  • в Алматы – 964,

  • в Шымкенте – 30,

  • в Акмолинской области –177,

  • в Актюбинской области – 47,

  • в Алматинской области – 202,

  • в Атырауской области – 46,

  • в ВКО – 139,

  • в Жамбылской области – 42,

  • в ЗКО – 143,

  • в Карагандинской области – 371,

  • в Костанайской области – 212,

  • в Кызылординской области – 16,

  • в Мангистауской области – 12,

  • в Павлодарской области – 237,

  • в СКО – 217,

  • в Туркестанской области – 17.

Всего в стране подтверждено 1 279 842 случая.

11 696 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 262,

  • в Алматы – 1 961,

  • в Шымкенте – 133,

  • в Акмолинской области – 976,

  • в Актюбинской области – 1 408,

  • в Алматинской области – 247,

  • в Атырауской области – 401,

  • в ВКО – 444,

  • в Жамбылской области – 109,

  • в ЗКО – 196,

  • в Карагандинской области – 2 830,

  • в Костанайской области – 1 270,

  • в Кызылординской области – 57,

  • в Мангистауской области – 272,

  • в Павлодарской области – 917,

  • в СКО – 82,

  • в Туркестанской области – 131.

Всего в стране от COVID-19 выздоровел 1 188 471 человек.

Данияр Кунафин
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