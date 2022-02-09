08:18 09.02.2022
16 казахстанцев скончались от КВИ за сутки
Фото: Zakon.kz
Количество получающих лечение от КВИ пациентов снизилось на 8446 за сутки. Информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране предоставила МВК по нераспространению COVID-19, сообщает Zakon.kz.
На 8 февраля лечение от КВИ продолжают получать 79 191 человек (77 974+ и 1 217 КВИ-), из них в стационарах – 9005, на амбулаторном уровне – 71 186.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 410 пациентов;
в состоянии крайней степени тяжести – 154;
на аппарате ИВЛ – 103.
Фото: Минздрав РК