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08:18 09.02.2022

16 казахстанцев скончались от КВИ за сутки

Казахстан COVID-19 Фото: Zakon.kz
Количество получающих лечение от КВИ пациентов снизилось на 8446 за сутки. Информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране предоставила МВК по нераспространению COVID-19, сообщает Zakon.kz.

На 8 февраля лечение от КВИ продолжают получать 79 191 человек (77 974+ и 1 217 КВИ-), из них в стационарах – 9005, на амбулаторном уровне – 71 186.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 410 пациентов;

  • в состоянии крайней степени тяжести – 154;

  • на аппарате ИВЛ – 103.

COVID-19 Казахстан 9 февраля

Фото: Минздрав РК

Данияр Кунафин
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