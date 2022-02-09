16 казахстанцев скончались от КВИ за сутки

На 8 февраля лечение от КВИ продолжают получать 79 191 человек (77 974+ и 1 217 КВИ-), из них в стационарах – 9005, на амбулаторном уровне – 71 186.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 410 пациентов;

в состоянии крайней степени тяжести – 154;

на аппарате ИВЛ – 103.