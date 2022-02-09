08:40 09.02.2022
Жамбылская область перешла в «зеленую» зону
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В «желтую» зону перешли Алматинская и Актюбинская область. Матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 9 февраля предоставили в МВК по нераспространению COVID-19, передает Zakon.kz.
Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана:
в «красной» зоне: Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области;
в «желтой» зоне: Алматинская, Актюбинская, Атырауская области;
в «зеленой» зоне: Шымкент, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области.
Фото: МВК по нераспространению КВИ