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08:40 09.02.2022

Жамбылская область перешла в «зеленую» зону

Казахстан COVID-19 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В «желтую» зону перешли Алматинская и Актюбинская область. Матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 9 февраля предоставили в МВК по нераспространению COVID-19, передает Zakon.kz.

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана:

  • в «красной» зоне: Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области;

  • в «желтой» зоне: Алматинская, Актюбинская, Атырауская области;

  • в «зеленой» зоне: Шымкент, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области.

Матрица Казахстан 9 февраля

Фото: МВК по нераспространению КВИ

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