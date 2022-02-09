Гендиректор IMB Центра озвучил планы на 2022 год

— Марат Шайдоллаулы, расскажите, пожалуйста, о целях создания IMB Центра.

— Казахстан, будучи относительно молодой страной, является одной из тех стран, которые сильно зависят от импорта товаров, особенно для своих крупных нефтегазовых проектов. С тех пор, как Казахстан стал суверенным государством, было несколько инициатив по развитию внутристрановой ценности, и многие из них были успешными, в частности, в нефтегазовом секторе был достигнут значительный прогресс в предоставлении услуг.

В рамках продолжения расширения возможностей для развития мощностей по производству машиностроительной продукции при поддержке Правительства Республики Казахстан было принято решение о создании международного центра развития нефтегазового машиностроения тремя крупными нефтегазовыми операторами, разрабатывающими месторождения Тенгиз, Кашаган и Карачаганак.

Основной целью создания нашего Центра является содействие развитию производства казахстанских нефтегазовых товаров, среди прочего, путем изучения местного рынка существующих производителей, у которых есть потенциал для поставок этих товаров в соответствии с требованиями операторов, а также путем поддержки их потенциала развития мощностей по необходимости. Помимо этого, цель заключается в тесном сотрудничестве с международными производителями в локализации их производства в нашей стране, а также в привлечении инвестиций путем содействия созданию совместных предприятий и передаче технологий и ноу-хау.

IMB Центр является некоммерческой организацией и не финансирует деятельность третьих лиц.

— Когда был создан Центр?

— В ноябре 2020 года было подписано соглашение о намерении между Министерством энергетики Республики Казахстан, Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, полномочным органом ТОО «PSA», ОЮЛ «Союз машиностроителей Казахстана» и крупными операторами, такими как ТОО «Тенгизшевройл», Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В., Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В., в котором были изложены основные принципы создания IMB Центра и сферы его деятельности.

Учитывая специфику учредительных документов и других связанных с ними документов, процесс их разработки и дальнейшего согласования между ключевыми заинтересованными сторонами потребовал определенного времени. В результате IMB Центр начал функционировать в апреле 2021 года.

Ассоциация была представлена машиностроительной отрасли и общественности на IX форуме машиностроителей Казахстана, который состоялся 22 сентября 2021 года в городе Нур-Султане.

С октября 2021 года IMB Центр начал свою основную деятельность.

Фото: IMB Центр

— Каковы основные итоги 2021 года?

– В 2021 году в соответствии с рекомендациями крупных операторов IMB Центр провел анализ трех приоритетный товарных групп, а также возможностей рынка по их производству, а именно: клапаны, электрооборудование и контрольно-измерительные приборы.

На основе анализа потребностей был определен список отечественных производителей из всех доступных источников, выпускающих продукцию вышеуказанных товарных групп. В период с октября по ноябрь 2021 года были проведены выездные мероприятия в 10 регионах страны и трех городах республиканского значения с посещением производственных площадок порядка 50 местных производителей.

Посещения производителей были необходимы для дальнейшего анализа, выявления соответствующих производителей и сопоставления возможностей рынка с потребностями операторов, а также для получения понимания основных барьеров, препятствующих развитию местного нефтегазового машиностроения. Данные мероприятия продолжаются по сегодняшний день. В результате этих работ последует определение текущих производственных мощностей и возможностей их увеличения, проведение анализа текущих пробелов с последующей разработкой планов развития для соответствия требованиям операторов.

Одновременно ведется активная работа с республиканскими и международными институтами и ассоциациями развития, а также с компаниями, потенциально заинтересованными в локализации производства товаров внутри страны.

— Каковы основные барьеры, мешающие местным производителям соответствовать требованиям крупных операторов?

– Они достаточно известны, и после посещения производителей было подтверждено, что эффективное технологическое сотрудничество между крупными операторами и местной промышленностью возможно за счет устранения некоторых основных проблем, которые являются общими для большинства производителей. А именно, отсутствие международных сертификатов, таких как ASME, API, IEC, ATEХ и т.д., отсутствие непрерывности и постоянного уровня требуемого качества и стандартов для достижения сертификации, относительно низкий уровень внедрения и применения систем управления, недостаточное внедрение и соблюдение требований по ОТ, ТБ и ООС, нехватка квалифицированного технического персонала и ограниченная осведомленность о требованиях операторов.

Хотя большинство из этих проблем могут быть решены самими производителями, мы считаем, что для международной сертификации требуется увеличение государственной финансовой поддержки, и IMB Центр работает с соответствующими заинтересованными сторонами в этом направлении.

Еще одним существенным препятствием, о котором следует упомянуть, является то, что местные производители не всегда имеют льготы по освобождению от уплаты таможенных пошлин и НДС, что ставит местных производителей в невыгодное положение.

— Марат Шайдоллаулы, каковы ваши планы на 2022 год?

– Что касается будущей деятельности, то в 2022 году IMB Центр планирует продолжить работу по трем вышеуказанным товарным группам, включая практическую реализацию выявленных потенциальных проектов по локализации и техническую поддержку местных производителей в осуществлении планов развития мощностей.

Также планируется начать подобную работу по остальным товарным группам, определить синергии, провести соответствующий анализ рынка, поиск потенциальных инвестиционных возможностей и предложить новые возможности для локализации.

— Какие продукты/товары планируется локализовать в ближайшем будущем?

– В 2021 году мы получили от операторов и обработали более 35 000 данных о товарах по трем товарным группам (электротехническое оборудование, клапаны и контрольно-измерительные приборы) и можем подтвердить, что подавляющее большинство видов товаров одинаково востребованы всеми тремя операторами.

Проведя анализ данных о потребностях операторов и местной отрасли нефтегазового машиностроения, мы определили несколько товаров, которые потенциально могут быть локализованы в ближайшей перспективе, при условии, что они соответствуют строгим требованиям, предъявляемым к оборудованию, используемому на трех крупнейших нефтегазовых месторождениях страны, таким как высокое давление и уровень H2S, и являются конкурентоспособными по другим основным условиям. Среди них мы можем упомянуть такие товары, как клапаны, а именно: предохранительные клапаны, клапаны избыточного давления и разрывные мембраны, шаровые клапаны, шиберные задвижки; КИПиА: трубки и фитинги, приборы для измерения уровня, кабели КИП, приборы измерения давления, приборы измерения температуры; электротехническое оборудование: силовые кабели, взрывозащищенные коробы, взрывозащищенные кабельные вводы, стержни и шины заземления, кабельные лотки.

Согласно учредительным документам IMB Центра каждый оператор осуществляет собственные процессы закупок в соответствии со своими внутренними процедурами, и поэтому все наши результаты носят рекомендательный характер.

— Существуют ли местные производители, которые отвечают требованиям трех операторов?

– Первоначально по трем рекомендованным товарным группам был составлен обширный список отечественных производителей товаров нефтегазового машиностроения, в который вошли более 60 предприятий.

Данный список был составлен на основе баз данных производителей, предоставленных Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, Союза машиностроителей Казахстана, акиматов областей и городов республиканского значения, а также полученных из открытых источников.

Кроме того, IMB Центр посетил около 50 производителей данных товарных групп, т.е. тех, кто выразил заинтересованность в участии в инициативах IMB Центра, чтобы провести первоначальную оценку производственных мощностей и актуализировать список производителей. На сегодняшний день после оценки их производственных возможностей и сопоставления с данными о потребностях IMB Центр может сделать вывод, что существуют отечественные компании, которые действительно соответствуют требованиям или имеют возможности удовлетворить их в краткосрочной перспективе, устранив некоторые из упомянутых выше проблем.

— Какие критерии использует Центр для отбора местных предприятий для развития потенциала?

– IMB Центр будет придерживаться следующего процесса отбора потенциальных производителей для оказания технической поддержки в процессе развития их потенциала.

Ассортимент их продукции должен соответствовать списку приоритетных товаров, выявленных в ходе анализа данных о потребностях операторов. Должна быть проведена проверка этической благонадежности, чтобы гарантировать, что любой такой производитель не находится в каком-либо санкционном списке. Техническая и финансовая стабильность производителей также важна, и ей будет уделено должное внимание.

Следует отметить, что в том, что касается результатов, IMB Центр будет сосредоточен на достижении быстрых результатов с точки зрения потенциала локализации. Это означает, что реализация планов по наращиванию потенциала будет сосредоточена на тех производителях, чьи мощности и возможности имеют наибольшую вероятность локализации наиболее востребованных товаров и которые выражают заинтересованность и приверженность выполнению мероприятий этих планов.

— Что вы можете рассказать о привлечении инвестиций, какая работа ведется в этом направлении?

– Налажено сотрудничество с ведущими республиканскими и международными институтами и ассоциациями развития, а также с компаниями, потенциально заинтересованными в локализации производства товаров. К концу 2021 года мы подписали несколько соглашений о взаимопонимании с местными и международными компаниями, такими как:

Honeywell – локализация датчиков температуры, детекторов газа и шкафов управления; PetrolValves – локализация производства ряда клапанов; Sigma Solutions – локализация производства взрывозащищенных электрических распределительных щитов, распределительных коробов и систем обогрева (кабелей).

Мы намерены продолжить эти мероприятия в 2022 году и надеемся, что при поддержке ключевых заинтересованных сторон они будут реализованы на практике.

— Марат Шайдоллаулы, каков фактический конечный результат работы Центра после всех мероприятий, упомянутых ранее?

– Конечным результатом является комплексная рекомендация операторам о том, что потребность в конкретных товарах высокого приоритета может быть удовлетворена местными производителями и/или совместными предприятиями, которые либо внедрили планы развития потенциала и/или считаются достаточно квалифицированными, чтобы соответствовать требованиям операторов на основе технических спецификаций для любого такого конкретного товара.

Как упоминалось ранее, результаты работы IMB Центра носят рекомендательный характер для операторов, которые осуществляют закупочную деятельность в соответствии со своими соответствующими внутренними процедурами закупок.

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