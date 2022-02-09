Победители конкурса социальных идей HALYQ YMITI получат 50 млн тенге от фонда «Халык»

С начала сентября на конкурс поступило 405 заявок со всего Казахстана. Конкурсанты предложили социальные инициативы по поддержке, обучению и трудоустройству многодетных матерей, людей с ограниченными возможностями; по оказанию помощи одиноким пожилым людям и образовательным проектам для школьников и студентов.

Рассматривая конкурсные заявки, Попечительский совет фонда оценивал актуальность и значимость социальной проблемы, реализуемость и возможность масштабирования проекта, ожидаемый социальный эффект и инновационность методов решения.

Попечительский совет БФ «Халык» принял во внимание итоги публичного голосования, прошедшего на сайте конкурса, и открытым голосованием выбрал 50 идей из всех регионов нашей страны. Каждый победитель конкурса получит денежное вознаграждение в размере 1 млн тенге.

Победители конкурса предложили действительно актуальные идеи, которые, безусловно, заслуживают реализации. Неравнодушие и интерес участников – вот ключ к решению социальных проблем нашего общества. Желаем им не останавливаться на достигнутом, продолжать двигаться вперед и покорять новые вершины! Пусть все идеи обязательно воплотятся в жизнь – уверены, от этого наш мир станет лучше! – говорится в обращении фонда.

Победители конкурса поделились своими эмоциями и планами.

Асемгуль Абылкасенова из Нур-Султана сказала, что очень рада победе в конкурсе.

Наш проект – «Содействие в повышении финансовой грамотности молодежи страны». Онлайн-обучение по дополнительному профессиональному образованию сочетает в себе практики развития системных знаний и управленческих компетенций для молодежи. Мы планируем запустить пилотный режим на два месяца в двух регионах страны с последующим масштабированием. От всего сердца выражаем искреннюю благодарность БФ «Халык», а также всем неравнодушным, кто голосовал за нашу идею! – сказала Асемгуль Абылкасенова.

Виктория Роденкова из Алматы заявила, что очень счастлива.

Хочу сказать большое спасибо организаторам конкурса за выбор социального проекта «Онлайн платформа реальных дел». Моя цель –создать и развивать движение взаимовыручки в Казахстане. Основой проекта станет сайт-акселератор, где люди смогут писать о том, какая им нужна помощь, а волонтеры смогут выбрать, какую поддержку способны оказать. Виктория Роденкова

Список победителей опубликован на www.halyqumiti.kz.