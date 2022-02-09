Защитить себя, не нарушая закон — легальные средства самообороны

— Какое оружие в Казахстане считается гражданским?

— Согласно действующему законодательству, все гражданское оружие поделено на три категории: оружие самообороны, спортивное оружие, охотничье оружие и сигнальное оружие.

К оружию самообороны относятся:

огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие;

газовое оружие — газовые пистолеты, револьверы и патроны к ним;

механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами, разрешенными к применению уполномоченным органом в области здравоохранения;

электрическое оружие — оружие и иные предметы, поражающее действие которых основано на использовании электрической энергии, разрешенные к применению уполномоченным органом в области здравоохранения.

К спортивному оружию относятся:

огнестрельное с нарезным стволом;

огнестрельное гладкоствольное;

холодное клинковое, метательное;

пневматическое с дульной энергией свыше 3 Дж.

К охотничьему оружию относятся:

огнестрельное с нарезным стволом;

огнестрельное гладкоствольное, в том числе с длиной нарезной части не более 140 мм;

огнестрельное комбинированное (нарезное и гладкоствольное), в том числе со сменными и вкладными нарезными стволами;

пневматическое с дульной энергией не более 25 Дж;

холодное клинковое.

– При ношении любого вида гражданского оружия необходимо иметь разрешение на него?

– Нет, разрешение нужно только на газовые пистолеты, электрошоковые устройства и огнестрельное оружие.

В соответствии со ст. 15 Закона РК «О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия» право на приобретение гражданского оружия имеют граждане РК, достигшие 18-летнего возраста, после получения разрешения на приобретение конкретного вида оружия в органах внутренних дел по месту жительства.

Право на приобретение, хранение, ношение и использование метательного оружия (луков и арбалетов) для спортивных целей имеют граждане РК, достигшие 16-летнего возраста.

Сигнальное оружие, механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами, пневматическое оружие с дульной энергией не более 7,5 Дж и калибром до 4,5 мм включительно регистрации не подлежат, и граждане РК имеют право приобретать их у юридических лиц-поставщиков без получения разрешения.

Носить с собой спортивное или охотничье оружие нельзя, так же, как и огнестрельное. Можно только ЭШУ (электрошоковые устройства), газовые баллончики и газовые пистолеты.

— В каких случаях гражданин может применить для самообороны оружие, на которое у него есть разрешение?

— В законодательстве отсутствуют нормы, запрещающие применять любое, имеющееся у гражданина на законных основаниях, оружие в целях необходимой обороны. Следует понимать, что необходимость в обороне может возникнуть как на улице, так и в тот момент, когда вы находитесь у себя дома.

Принимая во внимание недавние трагические события, которые сопровождались фактами массового мародерства, в том числе путем нападения на жилые дома, в первую очередь хотелось бы сказать о защите жилища. Уголовным кодексом зафиксировано, что в случаях насильственного проникновения в жилище, пределы необходимой обороны не устанавливаются. Говоря простым языком, если к вам домой против вашей воли проникли преступники, вы имеете полное право сразу применять против них смертельную силу. Целиться в ноги, делать предупредительные выстрелы и тому подобное — необязательно, я бы даже сказал, излишне.

Главными критериями при принятии решения о применении силы в отношении нападающего являются наличие факта противоправного посягательства и соответствие причиненного вреда характеру и степени посягательства. Проще говоря, вас не поймут, если вы застрелите парнишку, пытавшегося снять у вас зеркала с машины. А вот если трое (пусть даже безоружных) бугаев выломали вашу дверь, то тут можно смело стрелять на поражение.

В любом случае по каждому факту будет начато досудебное расследование, и он будет детально изучаться правоохранительными органами и надзирающим прокурором. Увы, правовая статистика по делам о самообороне в нашей стране оставляет желать лучшего. Кстати, прибегнуть к необходимой обороне вы можете не только для защиты своей жизни, но и жилища, помещения, земельного участка, имущества, а также других лиц. Но при этом помнить о том, что причиняемый вред должен соответствовать угрозе.

— Какое оружие вы порекомендуете использовать для самообороны?

— Для защиты жилища я бы рекомендовал ружье 12-го калибра, снаряженное картечью или крупной дробью. Во-первых, неопытный стрелок в стрессовой ситуации имеет гораздо больше шансов попасть в цель из дробовика, а во-вторых, дробь обладает гораздо меньшей по сравнению с пулей рикошетирующей способностью, что немаловажно при работе в закрытых пространствах.

Из того, что можно носить с собой, я бы рекомендовал только газовые баллончики. При этом обороняющийся должен понимать, что действие газа имеет лишь ограниченный и временный эффект. Поэтому сразу после применения необходимо разрывать дистанцию с нападающим и обращаться в полицию. К сожалению, короткоствольное нарезное оружие (пистолеты), которое является наиболее эффективным личным оружием самообороны, в нашей стране запрещены для гражданских лиц.