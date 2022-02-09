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10:52 09.02.2022

30 горнолыжниц не смогли финишировать на олимпийском турнире в слаломе

Слалом Пекин-2022 Квал Фото: Instagram/mikaelashiffrin
На зимней Олимпиаде-2022 в соревнованиях у горнолыжниц прошла первая попытка в слаломе, сообщает Zakon.kz.

Почти треть участниц данного старта не смогли справиться со сложной горнолыжной трассой и не добрались до финишной черты, что не дало им возможности продолжить борьбу за медали во второй попытке. В этот список горнолыжниц, не прошедших первый квалификационный этап, вошла и казахстанка Александра Троицкая. Также не сможет побороться за медали в слаломе двукратная олимпийская чемпионка, американка Микаэла Шиффрин, которая совершила ошибку в своей попытке.

Лучший результат в первой попытке показала немка Лена Дюрр (52,17), на второй позиции – Мишель Гизен (+0,03) из Швейцарии, а третьей идет шведка Сара Хектор (+0,12).

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