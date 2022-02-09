10:58 09.02.2022
Прямой эфир ПРАВМЕДИА: Нужен ли техосмотр автомобилей в Казахстане
Фото: pexels
Поговорим о том, какова сейчас ситуация с процедурой прохождения техосмотра, нужен ли техосмотр в принципе, как исключить коррупционные факторы и нарушения, как изменить систему контроля и навести порядок в сфере прохождения технического осмотра.
Ведущие: Михаил Будянский, представитель Алматинской ассоциации операторов технического осмотра;
Арсен Шакуов, президент Ассоциации безопасности дорожного движения «Общая дорога»;
Алексей Алексеев, главный редактор журнала «За рулем» в Казахстане, автоэксперт, блогер.
Начало в 11:00.