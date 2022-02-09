Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Пекин 2022
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
10:58 09.02.2022

Прямой эфир ПРАВМЕДИА: Нужен ли техосмотр автомобилей в Казахстане

машина техосмотр Фото: pexels
Смотрите прямой эфир ПРАВМЕДИА на тему: «Нужен ли техосмотр автомобилей в Казахстане».

Поговорим о том, какова сейчас ситуация с процедурой прохождения техосмотра, нужен ли техосмотр в принципе, как исключить коррупционные факторы и нарушения, как изменить систему контроля и навести порядок в сфере прохождения технического осмотра.

Ведущие: Михаил Будянский, представитель Алматинской ассоциации операторов технического осмотра;

Арсен Шакуов, президент Ассоциации безопасности дорожного движения «Общая дорога»;

Алексей Алексеев, главный редактор журнала «За рулем» в Казахстане, автоэксперт, блогер.

Начало в 11:00.

Оксана Житникова
Казахстан
500 млн тенге начислил Magnum клиентам за две недели после январских событий
08.02.2022
Под телебашней «Коктобе» найден тайник с оружием
08.02.2022
Токаев поручил навести порядок на рынке «Алтын Орда» в Алматы
08.02.2022
За кражу оружия во время январских событий задержан охранник магазина в Алматы
08.02.2022
Выбросил в арык – нетрезвого пешехода оштрафовали, водителя ищут
08.02.2022
Главная Топ LIVE Все