Мужчина напал на подростка в Кокшетау

Сотрудники отдела криминальной полиции УП Кокшетау установили подозреваемого в нанесении телесных повреждений несовершеннолетнему. Пресс-служба Департамента полиции Акмолинской области

Предварительно установлено, что 2 февраля около 17:30 неизвестный мужчина, находясь на перекрестке у пешеходного светофора, нанес удар в затылок 16-летнему подростку.

Установлен подозреваемый, им оказался 41-летний житель областного центра. По показаниям свидетелей, в момент совершения уголовного правонарушения злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения. Пресс-служба ДП Акмолинской области

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 293 УК РК «Хулиганство».