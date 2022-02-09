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11:09 09.02.2022

Мужчина напал на подростка в Кокшетау

кокшетау, мужчина, подросток, нападение, полиция Фото: pixabay
В Кокшетау 41-летний мужчина напал на несовершеннолетнего. С заявлением в полицию обратилась мать 16-летнего подростка, передает Zakon.kz.
Сотрудники отдела криминальной полиции УП Кокшетау установили подозреваемого в нанесении телесных повреждений несовершеннолетнему.Пресс-служба Департамента полиции Акмолинской области

Предварительно установлено, что 2 февраля около 17:30 неизвестный мужчина, находясь на перекрестке у пешеходного светофора, нанес удар в затылок 16-летнему подростку.

Установлен подозреваемый, им оказался 41-летний житель областного центра. По показаниям свидетелей, в момент совершения уголовного правонарушения злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения.Пресс-служба ДП Акмолинской области

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 293 УК РК «Хулиганство».

Динара Халдарова
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