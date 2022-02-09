11:09 09.02.2022
Мужчина напал на подростка в Кокшетау
Фото: pixabay
В Кокшетау 41-летний мужчина напал на несовершеннолетнего. С заявлением в полицию обратилась мать 16-летнего подростка, передает Zakon.kz.
Сотрудники отдела криминальной полиции УП Кокшетау установили подозреваемого в нанесении телесных повреждений несовершеннолетнему.Пресс-служба Департамента полиции Акмолинской области
Предварительно установлено, что 2 февраля около 17:30 неизвестный мужчина, находясь на перекрестке у пешеходного светофора, нанес удар в затылок 16-летнему подростку.
Установлен подозреваемый, им оказался 41-летний житель областного центра. По показаниям свидетелей, в момент совершения уголовного правонарушения злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения.Пресс-служба ДП Акмолинской области
По данному факту начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 293 УК РК «Хулиганство».