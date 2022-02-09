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11:16 09.02.2022

Курс доллара продолжает снижаться

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11.00 средневзвешенный курс доллара составил 426,70 тенге, снизившись еще на 1,74 тенге, передает Zakon.kz.

Торги по евро проводились еще 4 февраля, тогда средневзвешенный курс евро составил 496,26 тенге.

Курс китайского юаня на бирже составляет 67,4529 тенге, российского рубля – 5,6868 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 427-428,7 тенге, евро – 487-491 тенге, рос. рубль – 5,7-5,75 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 9 февраля.

Апрельские фьючерсы на нефть WTI повысились на 0,44%, составив $89,75 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте выросли на 0,44% — до $81,18 за баррель.

Лариса Черненко
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