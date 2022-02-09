Курс доллара продолжает снижаться

Торги по евро проводились еще 4 февраля, тогда средневзвешенный курс евро составил 496,26 тенге.

Курс китайского юаня на бирже составляет 67,4529 тенге, российского рубля – 5,6868 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 427-428,7 тенге, евро – 487-491 тенге, рос. рубль – 5,7-5,75 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 9 февраля.

Апрельские фьючерсы на нефть WTI повысились на 0,44%, составив $89,75 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте выросли на 0,44% — до $81,18 за баррель.