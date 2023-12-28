Курс доллара продолжает снижаться на торгах

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 453,64 тенге, снизившись еще на 1,90 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 63,73 тенге.

Нацбанк установил курс евро в 503,46 тенге, рубля – 4,97 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 454,3-456,3 тенге, евро – по 501,5-504,5 тенге, российские рубли – по 4,95-5,09 тенге.

Между тем мировые цены на нефть продолжают снижаться в ходе торгов 28 декабря.

Так, стоимость мартовских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures снизилась на 0,34%, до 79,27 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на февраль подешевели на 0,45%, до 73,78 долларов за баррель.