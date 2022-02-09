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Законодательство РК
11:36 09.02.2022

Фейк о распылении в детских садах химвеществ рассылают в Казнете

фейк про детсады Фото: pixabay
Казахстанцы активно распространяют видео, как в детском саду проводят санитарную обработку. Пользователи отмечают, что идет распыление химических веществ, из-за которых болеют дети, сообщает Zakon.kz.

Стоит отметить, что по кадрам невозможно определить, в каком именно детском саду, городе или даже стране они сняты.

В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК уточнили изданию Stopfake.kz, что санитарная обработка в детских садах и школах Казахстана безвредна для детей.

По словам официального представителя ведомства, все детские сады и школы дезинфицируются только сертифицированными препаратами, которые прошли контроль и разрешены к применению на территории Казахстана.

Они применяются согласно утвержденной инструкции. Данные вещества безопасны.Ержан Байтанаев
Анастасия Московчук
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