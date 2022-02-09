Фейк о распылении в детских садах химвеществ рассылают в Казнете

Стоит отметить, что по кадрам невозможно определить, в каком именно детском саду, городе или даже стране они сняты.

В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК уточнили изданию Stopfake.kz, что санитарная обработка в детских садах и школах Казахстана безвредна для детей.

По словам официального представителя ведомства, все детские сады и школы дезинфицируются только сертифицированными препаратами, которые прошли контроль и разрешены к применению на территории Казахстана.