11:36 09.02.2022
Фейк о распылении в детских садах химвеществ рассылают в Казнете
Фото: pixabay
Казахстанцы активно распространяют видео, как в детском саду проводят санитарную обработку. Пользователи отмечают, что идет распыление химических веществ, из-за которых болеют дети, сообщает Zakon.kz.
Стоит отметить, что по кадрам невозможно определить, в каком именно детском саду, городе или даже стране они сняты.
В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК уточнили изданию Stopfake.kz, что санитарная обработка в детских садах и школах Казахстана безвредна для детей.
По словам официального представителя ведомства, все детские сады и школы дезинфицируются только сертифицированными препаратами, которые прошли контроль и разрешены к применению на территории Казахстана.
Они применяются согласно утвержденной инструкции. Данные вещества безопасны.Ержан Байтанаев