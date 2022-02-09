В Атырауской области заведено уголовное дело в отношении газосетевой организации

По результатам анализа состояния конкуренции установлено, что ТОО «Парк хранения сжиженного нефтяного газа» занимает доминирующее положение на рынке вторично-оптовой реализации сжиженного нефтяного газа в географических границах Атырауской области.

Параллельно Департаментом экономических расследований по Атырауской области проведена проверка деятельности данной газосетевой организации, в которой принял участие специалист Антимонопольного департамента региона. По результатам проверки усмотрены признаки злоупотребления монопольным положением в части установления монопольно высоких цен за 2019-2021 годы.

На основании результатов проверки Департамент экономических расследований по Атырауской области возбудил уголовное дело в отношении ТОО «Парк хранения сжиженного нефтяного газа», проводятся работы по изъятию монопольного дохода в бюджет государства. АЗРК

При этом Антимонопольный департамент продолжает расследование в отношении ТОО «Парк хранения сжиженного нефтяного газа», так как проверяется деятельность за 2017-2021 годы.

Как отметили в АЗРК, в случае выявления фактов установления монопольно высоких цен при оптовой реализации СНГ будут приняты меры в отношении ТОО «ПХСНГ» в соответствии с законодательством республики.