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Законодательство РК
11:39 09.02.2022

В Атырауской области заведено уголовное дело в отношении газосетевой организации

уголовное дело в отношении компании Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции РК по Атырауской области начал расследование в отношении газосетевой организации ТОО «Парк хранения сжиженного нефтяного газа» из-за установления монопольно высоких цен, сообщает Zakon.kz.

По результатам анализа состояния конкуренции установлено, что ТОО «Парк хранения сжиженного нефтяного газа» занимает доминирующее положение на рынке вторично-оптовой реализации сжиженного нефтяного газа в географических границах Атырауской области.

Параллельно Департаментом экономических расследований по Атырауской области проведена проверка деятельности данной газосетевой организации, в которой принял участие специалист Антимонопольного департамента региона. По результатам проверки усмотрены признаки злоупотребления монопольным положением в части установления монопольно высоких цен за 2019-2021 годы.

На основании результатов проверки Департамент экономических расследований по Атырауской области возбудил уголовное дело в отношении ТОО «Парк хранения сжиженного нефтяного газа», проводятся работы по изъятию монопольного дохода в бюджет государства.АЗРК

При этом Антимонопольный департамент продолжает расследование в отношении ТОО «Парк хранения сжиженного нефтяного газа», так как проверяется деятельность за 2017-2021 годы.

Как отметили в АЗРК, в случае выявления фактов установления монопольно высоких цен при оптовой реализации СНГ будут приняты меры в отношении ТОО «ПХСНГ» в соответствии с законодательством республики.

Лариса Черненко
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