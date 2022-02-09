Лидера сборной Казахстана по футзалу торжественно встретили в новом клубе

Переход игрока из алматинского «Кайрата» в московский клуб уже официально оформлен. Дуглас в начале этой недели прошел медобследование. Предположительно бразилец выйдет в составе москвичей 11 февраля на игру российской Суперлиги против «Торпедо» из Нижнего Новгорода.

Один из лучших футзалистов мира усилил состав российской дружины. Казахстанский защитник с сильным ударом и хорошим пасом только приехал с чемпионата Европы, где с пятью голевыми передачами стал лучшим ассистентом.

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