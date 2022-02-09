«Время и мне распределило роль» – 91 год назад родился Мукагали Макатаев

Его стихи стали золотым фондом казахской литературы, текстами многих хитов казахстанской эстрады, его цитируют, им восхищаются и называют «казахским Есениным».

Мукагали Макатаев – поэт, которого люди недооценили при жизни из-за жесткой цензуры властей. Настоящее признание народа пришло к нему уже после смерти. Несмотря на суровое время, в которое жил поэт, он не утратил свои высокие идеалы – их он придерживался на протяжении всей жизни, писал о них в своих произведениях.

Мукагали Макатаев. «Родина» Родина! Родина! Как бы я без тебя жил? Я бы вечным скитальцем был, Я бы горькие слезы лил, Никого никогда не любил!

Мукагали Макатаев родился 9 февраля 1931 года в Алматинской области в пос. Карасаз. То было время бурных изменений в молодом государстве. Родителями поэта были простые труженики, которые очень любили своего первенца и мечтали о лучшей жизни для него.

Беззаботное детство поэта закончилось в 10 лет, когда началась война. Его отец, уходя на войну, с которой не вернулся, сказал сыну, что ответственность за семью лежит отныне на нем. Пока в стране шла ожесточенная война, Макатаев работал, помогал матери и успевал учиться. От суровой реальности он уходил в мир литературы – читал Пушкина, Лермонтова, Гете.

После окончания школы Макатаев работал секретарем в местных органах управления в родном ауле.

По воспоминаниям матери поэта, писать стихи Мукагали начал уже в возрасте 14-15 лет. В 1973 году поэт поступил в Литературный университет им. Горького в Москве, но вернулся домой, не проучившись и года. Он утверждал, что не смог жить вдали от дома и семьи. Макатаев всю жизнь стремился к знаниям и науке. Он считал, что именно на образовании строится этическое творчество.

Мукагали Макатаев. «Правила жизни» Время и мне распределило роль, и я изо всех сил буду стараться достойно исполнить ее. А значит, и в моем характере присутствует неискренность (артистизм)…

Свою единственную любовь и будущую жену Лашын поэт встретил, когда ему было 17 лет. В 1949 году молодые сыграли свадьбу. Лашын подарила мужу шестерых детей: Ляззат, Майгуль, Жулдыз, Айбар, Алмагуль, Шолпан.

Мукагали работал и в конторе, и в сельской газете. После переезда семьи в Алматы трудился в сферах, тесно связанных с литературой: «Казахское радио», газета «Советтік шекара», журнал «Жулдыз».

Совмещая работу и семейные дела, Макатаев продолжал активно писать. В 1964 году вышел первый сборник стихов. За всю жизнь поэта в свет вышли восемь сборников стихотворений. Также поэт занимался переводом на казахский язык иностранных авторов – Данте, Шекспира, Уитмена, восточных и русских авторов.

Мукагали Макатаев. «Диалог любви» - Если вдруг я птицей кану в неизвестность? - В поисках тебя я обойду всю вечность. - Если вдруг сгорю в огне в объятьях страха? - Станем мы вдвоем тогда единым прахом. - Если миражом я появляюсь небесным? - Ветром я тебя достигну наконец-то. - Если принесу тебе одни лишь беды? - Полно, о мой свет, я вынесу и это. Перевод с казахского Жаната Баймухаметова

У Макатаева была очень ранимая душа – он умел сострадать, сопереживать своему народу. Для него было важно, чтобы люди понимали его стихи, его язык. Поэт не писал о партии, о государстве – он писал о любви к Родине, о любви к близким, о природе, об искренности и честности.

Несмотря на свой талант, было время, когда Мукагали не мог найти работу – ему отказывали, заставляя чувствовать себя беспомощным. Трудился он много, а печатали его произведения мало.

На пике своего творчества Макатаев начал болеть. После трагической гибели дочери Майгуль здоровье поэта окончательно подводит его – он заболевает неизлечимой болезнью. Мукагали узнал об этом и в течение двух недель написал восемь сборников стихов. Особенным стало его стихотворение, посвященное жене, которое он написал в больнице, «Күрсінбеші» – «Не вздыхай».

Великий казахский поэт Мукагали Макатаев умер в 1971 году в возрасте 45 лет. В 1973 году вышел сборник стихов Фаризы Онгарсыновой «Мәңгiлiкпен кездесy» («Встреча с вечностью»), посвященный поэту.