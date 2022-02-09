SpaceX потеряла около 40 спутников из-за геомагнитной бури

Как сообщается на сайте компании, запуск 49 спутников Starlink произошел 3 февраля. Отмечается, что на него сильно повлияла геомагнитная буря. Штормы вызывают нагревание атмосферы и увеличение ее плотности на малых высотах развертывания.

Предварительный анализ показал, что повышенное сопротивление на низких высотах не позволило спутникам выйти из безопасного режима и начать коррекцию орбиты, около 40 спутников вернутся или уже вернулись в атмосферу Земли. Аэрокосмическая компания SpaceX

В компании уточнили, что из-за бури сопротивление воздуха стало на 50% сильнее, чем при предыдущих запусках. Команде Starlink пришлось перевести спутники в безопасный режим.