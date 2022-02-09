Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Пекин 2022
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
13:04 09.02.2022

SpaceX потеряла около 40 спутников из-за геомагнитной бури

аэроспутник Фото: spacex.com
Американская частная аэрокосмическая компания SpaceX потеряла около 40 интернет-спутников Starlink в результате геомагнитной бури, передает Zakon.kz.

Как сообщается на сайте компании, запуск 49 спутников Starlink произошел 3 февраля. Отмечается, что на него сильно повлияла геомагнитная буря. Штормы вызывают нагревание атмосферы и увеличение ее плотности на малых высотах развертывания.

Предварительный анализ показал, что повышенное сопротивление на низких высотах не позволило спутникам выйти из безопасного режима и начать коррекцию орбиты, около 40 спутников вернутся или уже вернулись в атмосферу Земли. Аэрокосмическая компания SpaceX

В компании уточнили, что из-за бури сопротивление воздуха стало на 50% сильнее, чем при предыдущих запусках. Команде Starlink пришлось перевести спутники в безопасный режим.

Оксана Житникова
США
Под телебашней «Коктобе» найден тайник с оружием
08.02.2022
Токаев поручил навести порядок на рынке «Алтын Орда» в Алматы
08.02.2022
За кражу оружия во время январских событий задержан охранник магазина в Алматы
08.02.2022
Выбросил в арык – нетрезвого пешехода оштрафовали, водителя ищут
08.02.2022
Рост числа заболевших COVID-19 за сутки выявили в Казахстане
09.02.2022
Главная Топ LIVE Все