13:15 09.02.2022
В Минфине сообщили, сколько казахстанцев имеют финансовые задолженности
Фото: Zakon.kz
Первый вице-министр финансов Марат Султангазиев на брифинге в СЦК сообщил, что более миллиона казахстанцев допустили нарушения сроков погашения кредитов. Ряд граждан имеют задолженность по коммунальным платежам и налогам, передает корреспондент Zakon.kz
Сегодня значительное число граждан сталкивается с ухудшением своего финансового положения. Причины разные: потеря работы или трудоспособности, снижение уровня благосостояния на фоне общего экономического спада и введения карантинных мер из-за пандемии коронавирусной инфекции.Первый вице-министр финансов Марат Султангазиев
Вице-министр сообщил, что, согласно данным Кредитного бюро, на сегодня более 1 млн граждан допустили нарушения сроков погашения кредитов.
Ряд граждан имеют задолженность по коммунальным платежам и налоговым платежам. Также имеется существенное количество исполнительных документов на сумму порядка 4 млрд тенге, возвращенных в связи с отсутствием у должника имущества.Марат Султангазиев