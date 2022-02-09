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13:15 09.02.2022

В Минфине сообщили, сколько казахстанцев имеют финансовые задолженности

валюта Фото: Zakon.kz
Первый вице-министр финансов Марат Султангазиев на брифинге в СЦК сообщил, что более миллиона казахстанцев допустили нарушения сроков погашения кредитов. Ряд граждан имеют задолженность по коммунальным платежам и налогам, передает корреспондент Zakon.kz
Сегодня значительное число граждан сталкивается с ухудшением своего финансового положения. Причины разные: потеря работы или трудоспособности, снижение уровня благосостояния на фоне общего экономического спада и введения карантинных мер из-за пандемии коронавирусной инфекции.Первый вице-министр финансов Марат Султангазиев

Вице-министр сообщил, что, согласно данным Кредитного бюро, на сегодня более 1 млн граждан допустили нарушения сроков погашения кредитов.

Ряд граждан имеют задолженность по коммунальным платежам и налоговым платежам. Также имеется существенное количество исполнительных документов на сумму порядка 4 млрд тенге, возвращенных в связи с отсутствием у должника имущества.Марат Султангазиев
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