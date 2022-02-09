В Минфине сообщили, сколько казахстанцев имеют финансовые задолженности

Сегодня значительное число граждан сталкивается с ухудшением своего финансового положения. Причины разные: потеря работы или трудоспособности, снижение уровня благосостояния на фоне общего экономического спада и введения карантинных мер из-за пандемии коронавирусной инфекции. Первый вице-министр финансов Марат Султангазиев

Вице-министр сообщил, что, согласно данным Кредитного бюро, на сегодня более 1 млн граждан допустили нарушения сроков погашения кредитов.