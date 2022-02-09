В каких случаях казахстанцы могут объявить себя банкротами

Марат Султангазиев озвучил основные нововведения проекта закона «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан РК».

Во исполнение поручения главы государства от 5 января 2022 года министерством возобновлена работа по внедрению института банкротства физических лиц. С учетом международного опыта предлагается ввести три вида процедур в зависимости от суммы и длительности долга. Первый вице-министр финансов Марат Султангазиев

Первая процедура – восстановление платежеспособности. Оно предусматривает возможность получения в суде рассрочки на оплату долгов до пяти лет при наличии стабильного дохода. План восстановления разрабатывается совместно с финансовым управляющим и утверждается судебными органами при задолженности, превышающей 5 млн тенге. Для этого нужно согласие обеих сторон – должника и кредитора. Ко всему, что не предусмотрено планом, например, реализация имущества, эти меры применяться не будут.

Вторая процедура будет применяться в случае, если нет стабильного дохода и перспектив по погашению задолженности. В этом случае предлагается применить банкротство в двух видах.

Первое – это внесудебное банкротство, ее можно применять в трех случаях. Первый – граждане, которые имеют просрочку перед банками и микрокредитными организациями более пяти лет. Второй – граждане, чей долг не погашен в течение 12 месяцев. В этом случае сумма долга не должна превышать 300 тысяч тенге (100 МРП) и отсутствует имущество, за счет которого можно погасить долг. Третий – также начать процедуру банкротства могут граждане, у которых долг в сумме до 5 млн тенге не погашен в течение шести месяцев.

Заявление о применении внесудебного банкротства гражданин подает через веб-портал «Электронное правительство». Также будет предусмотрена возможность подачи документов через приложение «E-salyq-Azamat». Будет разработан отдельный модуль. После приема документов будет проводиться автоматизированная проверка на соответствие требованиям, то есть отсутствие имущества, соответствие срокам просрочки и другое. Первый вице-министр финансов

Третья процедура, так называемое «судебное банкротство», будет применяться гражданами по непогашенной задолженности свыше 5 млн тенге.

В ходе данной процедуры имущество должника подлежит реализации на торгах. Вырученные средства направляются на погашение долгов перед кредиторами в соответствии с установленной очередностью. Если единственное жилье является предметом залога, то кредитор будет вправе его изъять только в ходе судебного банкротства. Если единственное жилье не является залогом, кредиторы не смогут на него претендовать. Оставшаяся непогашенная сумма подлежит списанию при условии отсутствия признаков недобросовестности должника. В то же время долги по алиментам и ущербу, причиненному жизни и здоровью другого человека, списанию не подлежат. Марат Султангазиев

При этом спикер отметил, что одновременно с возможностью списания предусмотрены и ограничения по банкротам.