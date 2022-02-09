В каких случаях казахстанцы могут объявить себя банкротами
Марат Султангазиев озвучил основные нововведения проекта закона «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан РК».
Во исполнение поручения главы государства от 5 января 2022 года министерством возобновлена работа по внедрению института банкротства физических лиц. С учетом международного опыта предлагается ввести три вида процедур в зависимости от суммы и длительности долга. Первый вице-министр финансов Марат Султангазиев
Первая процедура – восстановление платежеспособности. Оно предусматривает возможность получения в суде рассрочки на оплату долгов до пяти лет при наличии стабильного дохода. План восстановления разрабатывается совместно с финансовым управляющим и утверждается судебными органами при задолженности, превышающей 5 млн тенге. Для этого нужно согласие обеих сторон – должника и кредитора. Ко всему, что не предусмотрено планом, например, реализация имущества, эти меры применяться не будут.
Вторая процедура будет применяться в случае, если нет стабильного дохода и перспектив по погашению задолженности. В этом случае предлагается применить банкротство в двух видах.
Первое – это внесудебное банкротство, ее можно применять в трех случаях. Первый – граждане, которые имеют просрочку перед банками и микрокредитными организациями более пяти лет. Второй – граждане, чей долг не погашен в течение 12 месяцев. В этом случае сумма долга не должна превышать 300 тысяч тенге (100 МРП) и отсутствует имущество, за счет которого можно погасить долг. Третий – также начать процедуру банкротства могут граждане, у которых долг в сумме до 5 млн тенге не погашен в течение шести месяцев.
Заявление о применении внесудебного банкротства гражданин подает через веб-портал «Электронное правительство». Также будет предусмотрена возможность подачи документов через приложение «E-salyq-Azamat». Будет разработан отдельный модуль. После приема документов будет проводиться автоматизированная проверка на соответствие требованиям, то есть отсутствие имущества, соответствие срокам просрочки и другое. Первый вице-министр финансов
Третья процедура, так называемое «судебное банкротство», будет применяться гражданами по непогашенной задолженности свыше 5 млн тенге.
В ходе данной процедуры имущество должника подлежит реализации на торгах. Вырученные средства направляются на погашение долгов перед кредиторами в соответствии с установленной очередностью. Если единственное жилье является предметом залога, то кредитор будет вправе его изъять только в ходе судебного банкротства. Если единственное жилье не является залогом, кредиторы не смогут на него претендовать. Оставшаяся непогашенная сумма подлежит списанию при условии отсутствия признаков недобросовестности должника. В то же время долги по алиментам и ущербу, причиненному жизни и здоровью другого человека, списанию не подлежат.Марат Султангазиев
При этом спикер отметил, что одновременно с возможностью списания предусмотрены и ограничения по банкротам.
Здесь надо обратить внимание на последствия, которые возникают после банкротства. Проектом закона предлагается ограничить получение займов и кредитов в течение пяти лет для банкротов. Также предусматривается ограничение на выезд за пределы страны в течение трех лет, за исключением лечения, сопровождения близкого родственника на лечение или выезд на похороны. То есть по особым случаям. Повторно применить банкротство граждане смогут только через семь лет. Поэтому прежде чем объявить себя банкротом, человек должен задуматься о возможных последствиях и ограничениях.Первый вице-министр финансов Марат Султангазиев