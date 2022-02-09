13:32 09.02.2022
В Туркменистане запрещают носить маски черного цвета
Фото: pixabay
В ряде регионов Туркменистана введен запрет на ношение масок любых цветов, кроме белого. Причины такого решения неизвестны, сообщает Zakon.kz.
С 6 по 18 февраля в школах страны чиновники проводят проверки.
Если проверяющие застанут детей без масок или в масках не белого цвета, то учителям и директору объявят выговоры.
Кроме того, по сообщению издания «Хроники Туркменистана», с родителями также провели собрания.
По данным различных СМИ Туркменистана, такие требования предъявляют к водителям и пешеходам.
Если не соблюдается призыв – следует штраф.
По какой причине запрещены цветные маски, не объясняется.
Стоит отметить, что с января 2018 года жителям Туркменистана запретили ездить на автомобилях всех цветов, кроме белого или светло-серого.
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