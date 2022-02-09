В Туркменистане запрещают носить маски черного цвета

С 6 по 18 февраля в школах страны чиновники проводят проверки.

Если проверяющие застанут детей без масок или в масках не белого цвета, то учителям и директору объявят выговоры.

Кроме того, по сообщению издания «Хроники Туркменистана», с родителями также провели собрания.

По данным различных СМИ Туркменистана, такие требования предъявляют к водителям и пешеходам.

Если не соблюдается призыв – следует штраф.

По какой причине запрещены цветные маски, не объясняется.

Стоит отметить, что с января 2018 года жителям Туркменистана запретили ездить на автомобилях всех цветов, кроме белого или светло-серого.