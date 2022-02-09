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Законодательство РК
14:00 09.02.2022

Не допускать к госслужбе обанкротившихся граждан предлагают в Казахстане

Казахстан, граждане, банкротство, госслужба, предложение, ограничение Фото: Zakon.kz
Вице-министр финансов Марат Султангазиев на брифинге в СЦК прокомментировал вопрос по поводу того, будут ли ограничивать ставших банкротами физлиц по отдельным видам деятельности, передает корреспондент Zakon.kz.

Говоря о нормах, которые вошли в законопроект о банкротстве физлиц, Султангазиев рассказал, что предложение об ограничении на занятие определенной деятельностью после признания банкротом изначально в первых вариантах проекта закона обсуждалось, но потом этот момент исключили.

Первоначально в проекте закона мы это обсуждали, были предложения по ограничению отдельными видами деятельности, скажем, нотариусы или адвокаты, создание юридических лиц. В последнем проекте закона таких ограничений нет, потому что мы данный закон разрабатываем, чтобы человек восстановил свою платежеспособность и мог начать активную экономическую жизнь. Поэтому ограничений мы не ставим. В то же время есть предложения отдельных экспертов, чтобы ограничить занятия госслужбой, какие-то отдельные должности финансовых учреждений для лиц, которые были признаны банкротами. Это будет еще обсуждаться.Вице-министр финансов Марат Султангазиев

Также он ответил на вопрос, сколько по времени займет процесс объявления физлица банкротом.

Если в судебном порядке сроки установлены, то до шести месяцев, потому что это связано с определением его имущества и сумма долга свыше 5 млн тенге, то есть 1600 МРП. Поэтому до полугода. В особых случаях, если есть какие-то запросы или имущество где-то обнаруживается, либо новые кредиторы появляются, то возможно продлить этот срок. Мы максимальные сроки ставим, если решение будет принято раньше судом, значит, будет раньше. Для тех лиц, у которых нет имущества, естественно, это будет происходить намного быстрее. Потому что лишь требуется подтверждение об отсутствии имущества из уполномоченных органов.Марат Султангазиев
Оксана Скибан
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