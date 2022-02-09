Не допускать к госслужбе обанкротившихся граждан предлагают в Казахстане

Говоря о нормах, которые вошли в законопроект о банкротстве физлиц, Султангазиев рассказал, что предложение об ограничении на занятие определенной деятельностью после признания банкротом изначально в первых вариантах проекта закона обсуждалось, но потом этот момент исключили.

Первоначально в проекте закона мы это обсуждали, были предложения по ограничению отдельными видами деятельности, скажем, нотариусы или адвокаты, создание юридических лиц. В последнем проекте закона таких ограничений нет, потому что мы данный закон разрабатываем, чтобы человек восстановил свою платежеспособность и мог начать активную экономическую жизнь. Поэтому ограничений мы не ставим. В то же время есть предложения отдельных экспертов, чтобы ограничить занятия госслужбой, какие-то отдельные должности финансовых учреждений для лиц, которые были признаны банкротами. Это будет еще обсуждаться. Вице-министр финансов Марат Султангазиев

Также он ответил на вопрос, сколько по времени займет процесс объявления физлица банкротом.