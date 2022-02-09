Валютные активы Нацфонда снизились на 1,4 млрд долларов за месяц

В целях выделения гарантированного и целевого трансфертов на 302 млрд тенге в прошедшем месяце на валютном рынке было продано активов на сумму 696 млн долларов США. При этом валютные поступления в Нацфонд в январе составили 526 млн долларов США. Зампредседателя Нацбанка Алия Молдабекова

По ее словам, инвестиционный доход Национального фонда по итогам прошедшего месяца сложился отрицательным и составил (-)1,2 млрд долларов США.

Она отметила, что на фоне ожиданий более стремительных темпов ужесточения монетарной политики ФР, а также негативных данных в сезонной корпоративной отчетности ИТ-компаний произошло падение глобального индекса акций развитых стран MSCI на 5,3%. Портфель акций Национального фонда снизился на 650 млн долларов США.

Кроме того, негативно отразилось на доходности Нацфонда укрепление доллара США и рост процентных ставок. Доходность индекса облигаций развитых стран сложилась отрицательной и составила (-)1,6%.

Алия Молдабекова также рассказала о динамике золотовалютных резервов.

Так, золотовалютные резервы на конец января текущего года составили 33,45 млрд долларов, снизившись с начала года на 930 млн долларов.

Цена на золото в январе упала на 1,6%, с 1820 до 1791 доллара за унцию на фоне укрепления доллара после очередного заседания ФРС США. Портфель золота в составе золотовалютных резервов в январе сократился на 1,4 млрд долларов за счет снижения цены на драгоценный металл и продажи золота в рамках опционных стратегий.

На изменение валютной части резервов повлияли увеличение остатков БВУ на корcчетах Национального Банка, выплата государственного долга в размере 125 млн долларов США и интервенции Нацбанка. В итоге активы в свободно конвертируемой валюте в составе ЗВР выросли на 430 млн долларов США, что несколько нивелировало снижение цен на золото.