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14:27 09.02.2022

Валютные активы Нацфонда снизились на 1,4 млрд долларов за месяц

Активы Нацфонда Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
По предварительным данным, на конец января валютные активы Национального фонда составили 53,9 млрд долларов США, снизившись на 1,4 млрд долларов США за прошедший месяц. Об этом сообщила заместитель председателя Нацбанка Алия Молдабекова, передает Zakon.kz.
В целях выделения гарантированного и целевого трансфертов на 302 млрд тенге в прошедшем месяце на валютном рынке было продано активов на сумму 696 млн долларов США. При этом валютные поступления в Нацфонд в январе составили 526 млн долларов США. Зампредседателя Нацбанка Алия Молдабекова

По ее словам, инвестиционный доход Национального фонда по итогам прошедшего месяца сложился отрицательным и составил (-)1,2 млрд долларов США.

Она отметила, что на фоне ожиданий более стремительных темпов ужесточения монетарной политики ФР, а также негативных данных в сезонной корпоративной отчетности ИТ-компаний произошло падение глобального индекса акций развитых стран MSCI на 5,3%. Портфель акций Национального фонда снизился на 650 млн долларов США.

Кроме того, негативно отразилось на доходности Нацфонда укрепление доллара США и рост процентных ставок. Доходность индекса облигаций развитых стран сложилась отрицательной и составила (-)1,6%.

Алия Молдабекова также рассказала о динамике золотовалютных резервов.

Так, золотовалютные резервы на конец января текущего года составили 33,45 млрд долларов, снизившись с начала года на 930 млн долларов.

Цена на золото в январе упала на 1,6%, с 1820 до 1791 доллара за унцию на фоне укрепления доллара после очередного заседания ФРС США. Портфель золота в составе золотовалютных резервов в январе сократился на 1,4 млрд долларов за счет снижения цены на драгоценный металл и продажи золота в рамках опционных стратегий.

На изменение валютной части резервов повлияли увеличение остатков БВУ на корcчетах Национального Банка, выплата государственного долга в размере 125 млн долларов США и интервенции Нацбанка. В итоге активы в свободно конвертируемой валюте в составе ЗВР выросли на 430 млн долларов США, что несколько нивелировало снижение цен на золото.

Лариса Черненко
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