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Законодательство РК
15:28 09.02.2022

Алихан Смаилов возглавил Совет директоров холдинга «Байтерек»

назначение Фото: пресс-служба АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»
В соответствии с решением единственного акционера (приказ министра национальной экономики Республики Казахстан от 4 февраля 2022 года № 50) избран новый состав Совета директоров АО «НУХ «Байтерек».

В настоящее время состав Совета директоров выглядит следующим образом:

Смаилов Алихан Асханович – председатель Совета директоров, премьер-министр Республики Казахстан;

Скляр Роман Васильевич – член Совета директоров, первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан;

Сулейменов Тимур Муратович – член Совета директоров, первый заместитель руководителя Администрации президента Республики Казахстан;

Куантыров Алибек Сакенович – член Совета директоров, министр национальной экономики Республики Казахстан;

Ускенбаев Каирбек Айтбаевич – член Совета директоров, министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан;

Жамаубаев Ерулан Кенжебекович – член Совета директоров, министр финансов Республики Казахстан;

Карашукеев Ербол Шыракпаевич – член Совета директоров, министр сельского хозяйства Республики Казахстан;

Клаус Мангольд – член Совета директоров. независимый директор;

Томас Миров – член Совета директоров, независимый директор;

Филип Йео – член Совета директоров, независимый директор.

Отметим, Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью холдинга, за исключением решения вопросов, отнесенных законом «Об акционерных обществах» и уставом холдинга к исключительной компетенции Единственного акционера в лице Министерства национальной экономики РК и исполнительного органа в лице правления холдинга.

Деятельность Совета директоров холдинга регламентирована положением о Совете директоров холдинга. Совет состоит из 10 директоров, три из которых являются независимыми директорами. Члены Совета директоров холдинга избираются единственным акционером.

Деятельность Совета директоров основывается на принципах эффективности и ответственности, максимального соблюдения и реализации интересов Единственного акционера и холдинга, а также защиты прав Единственного акционера, ответственности за деятельность холдинга.

Анастасия Московчук
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