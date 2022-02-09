Алихан Смаилов возглавил Совет директоров холдинга «Байтерек»
В настоящее время состав Совета директоров выглядит следующим образом:
Смаилов Алихан Асханович – председатель Совета директоров, премьер-министр Республики Казахстан;
Скляр Роман Васильевич – член Совета директоров, первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан;
Сулейменов Тимур Муратович – член Совета директоров, первый заместитель руководителя Администрации президента Республики Казахстан;
Куантыров Алибек Сакенович – член Совета директоров, министр национальной экономики Республики Казахстан;
Ускенбаев Каирбек Айтбаевич – член Совета директоров, министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан;
Жамаубаев Ерулан Кенжебекович – член Совета директоров, министр финансов Республики Казахстан;
Карашукеев Ербол Шыракпаевич – член Совета директоров, министр сельского хозяйства Республики Казахстан;
Клаус Мангольд – член Совета директоров. независимый директор;
Томас Миров – член Совета директоров, независимый директор;
Филип Йео – член Совета директоров, независимый директор.
Отметим, Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью холдинга, за исключением решения вопросов, отнесенных законом «Об акционерных обществах» и уставом холдинга к исключительной компетенции Единственного акционера в лице Министерства национальной экономики РК и исполнительного органа в лице правления холдинга.
Деятельность Совета директоров холдинга регламентирована положением о Совете директоров холдинга. Совет состоит из 10 директоров, три из которых являются независимыми директорами. Члены Совета директоров холдинга избираются единственным акционером.
Деятельность Совета директоров основывается на принципах эффективности и ответственности, максимального соблюдения и реализации интересов Единственного акционера и холдинга, а также защиты прав Единственного акционера, ответственности за деятельность холдинга.